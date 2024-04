"Problém je, že žije ve lži." Slováci propírají Pellegriniho orientaci i luxusní vilu

Jen pár dní před rozhodujícím druhým kolem slovenských prezidentských voleb zasáhl do kampaně bývalý premiér Igor Matovič. V pomlouvačném videu tvrdí, že Peter Pellegrini má poměr s jedním z vládních poslanců. Slováci řeší také jeho majetkové poměry i soukromý tryskáč.

Když před dvěma měsíci svobodný a bezdětný Peter Pellegrini oznamoval svou kandidaturu na slovenského prezidenta, prohlásil, že s nikým nesdílí domácnost a pokud se stane hlavou státu, nebude po jeho boku první dáma ani jiná osoba. Tehdy nijak zvlášť výbušný výrok začal těsně před sobotním druhým kolem voleb působit nevěrohodně. Předseda parlamentu Pellegrini se v něm utká s bývalým ministrem zahraničí Ivanem Korčokem a průzkumy slibují velmi těsný souboj.

Přispělo k tomu zjištění médií, že Pellegrini využívá vilu poslance a spolustraníka ze strany Hlas Petera Náhlika v bratislavské Vrakuni. Sám Pellegrini to následně přiznal. Na jeho soukromí pak ve středu útočil bývalý premiér a opoziční politik Igor Matovič. Ve videu ukázal tři roky staré fotografie pořízené v italské Veroně, o kterých tvrdí, že zachycují Pellegriniho se svým milencem Náhlikem. Snímky navíc, jak tvrdí Matovič, měly vzniknout v době, kdy Náhlik pořizoval luxusní bratislavskou vilu. Poslanec podle médií dům nezmínil v majetkovém přiznání, což mu ukládá zákon.

Náhlikovo jméno se ve spojitosti s Pellegrinim objevilo v horké fázi kampaně před prezidentskými volbami už vícekrát. Poprvé minulý týden, když šéf parlamentu cestoval z Bratislavy do Košic na předvolební mítink jeho soukromým tryskáčem. Pellegrini následně tvrdil, že neví, čí letoun je a ani ho to nezajímá. Náhlik je podle slovenských médií blízký vlivnému oligarchovi Vladimíru Poórovi.

Že se ke spekulacím o soukromém životě Peter Pellegrini nevyjadřuje, je podle slovenského sociologa Michala Vašečky jeho legitimním rozhodnutím. Problém ale vidí v tom, že šéf parlamentu nemluví pravdu, a to i v jiných tématech. "Za poslední týdny se musím zamyslet, kdy vlastně nelhal. Řekl, že s nikým nesdílí domácnost, ale najednou se dozvíme, že to není pravda. Pellegrini je člověk, který přesně kvůli tomuto tématu celý život žije ve lži a bude patrně i nadále. V realitě mu patrně život v přetvářce nevadí, pro něj je důležitější, že má komfort a luxus. Ztratil kontakt s realitou," myslí si sociolog.

Podle Vašečky se slovenská společnost o soukromí prezidentů tradičně zajímá víc než u jiných politiků. "Pellegriniho menšinová sexuální orientace je pro lidi, kteří se zabývají politikou, roky veřejnou informací. Ale v momentě, kdy kandiduje na prezidenta, se logicky dostává víc do centra zájmu. Pro lidi je to důležité," vysvětoluje sociolog. Prezident sice formálně o svých soukromých vztazích nemusí informovat, jak ale Vašečka poznamenává, ve střední Evropě převažuje monarchistické pojetí hlavy státu ještě z dob Tomáše Garrigue Masaryka a Václava Havla. U nich se také v minulosti lidé nebývale zajímali o jejich osobní život.

Do prezidentových osobních vztahů nicméně podle sociologa nepřímo promlouvají zažité zvyklosti, že hlavy států na zahraničích návštěvách často doprovázejí jejich manželky či manželé. Pokud tedy Pellegrini v sobotních volbách zvítězí, bude na něj podle Vašečky v tomto ohledu ještě vyvíjen tlak.

Spekulace o partnerovi mohou znejistit voliče Hlasu

Poslední průzkumy na Slovensku předpovídají nejtěsnější druhé kolo prezidentských voleb v historii. Rozhodnout mohou podle agentur tisícovky hlasů. Roli budou hrát i příznivci nacionalistů, extremistů či proruského Štefana Harabina, který skončil v prvním kole s necelými 12 procenty třetí. Aby je neztratil, nebude se Pellegrini podle Michala Vašečky ke svému soukromí vyjadřovat ještě následující dny, i kdyby na něj vyšlo ledacos.

Antropolog Juraj Buzalka k tomu ve svém komentáři v Denníku N dodává, že "pokud se Pellegrinimu podaří přesvědčit, že pro fašizoidní voliče platí maloměšťácké 'co oko nevidí, to srdce nebolí', má vyhráno." Pokud ale vyhraje sympatie nebo právo na život v pravdě, bude to podle Buzalky mít těžší.

Vašečka si ale mysí, že Pellegrinimu i přesto dá část extremistického spektra svůj hlas. "Potenciální homofobie je u nich stále slabší než antizápadní sentiment," dodává. Spekulace o soukromí podle něj ale mohou znejistit samotné voliče Hlasu. "Pellegriniho opakovaných lží si všimli i lidé, kteří nesledují politiku. Těch je například mezi příznivci Hlasu více než mezi podporovateli strany Směr Roberta Fica," připomíná.

Finále prezidentské kampaně v posledních dnech poznamenaly i další nejasnosti. Sociálnědemokratický politik například nepřišel do jednoho z prezidentských duelů, ve kterém se měl utkat s Ivanem Korčokem. Na sociálních sítích tvrdil, že bude v době natáčení s voliči v regionech. Deník SME ho však ve stejném čase vyfotil v ulicích Bratislavy.

