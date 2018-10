Příčinou havárie Sojuzu mohla prý být sabotáž, tvrdí ruská agentura

před 3 hodinami

Jednou z příčin, které minulý týden způsobily nezdařený start ruské kosmické lodě Sojuz s dvoučlennou posádkou, by mohla být sabotáž. Napsala to ruská agentura RIA Novosti s odvoláním na anonymní zdroj. Při startu selhala nosná raketa Sojuz-FG a návratový modul s Američanem Nickem Haguem a Rusem Alexejem Ovčininem přistál v Kazachstánu. Nikdo z nich nebyl zraněn. Za nehodu může podle RIA Novosti zřejmě nedostatečná předletová kontrola. Pokud kontrola proběhla řádně a závadu zjistit nedokázala, je třeba její postupy změnit. "Vyšetřovací komise nevylučuje ani to, že havárii mohla způsobit sabotáž," napsala agentura bez dalších podrobností.