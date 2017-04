před 58 minutami

Nejméně šest lidí přišlo o život a dalších 20 bylo zraněno po pádu rozestavěné budovy v mexickém hlavním městě. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informace místních hasičů. Podle úřadů mohou být pod troskami stále ještě další dělníci. Videa a fotografie zveřejněné v mexických médiích ukazují hasiče a záchranáře, jak pomáhají osvobodit uvězněné dělníky z trosek. Do záchrany byli nasazeni také psi a specializované vybavení pro hledání zavalených osob, řekl šéf civilní ochrany Fausto Lugo. Zatím není jasné, co pád budovy způsobilo.

autor: ČTK