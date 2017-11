Poslanci kritizují Mayovou za stanovení přesného data brexitu. Zhoršujete pozici vyjednávačů, tvrdí

před 31 minutami

Opoziční labouristé i několik konzervativců mezi poslanci britského parlamentu kritizovalo premiérku Theresu Mayovou za to, že chce do zákona o odchodu země z Evropské unie uvést jeho přesné datum. Zatímco vláda se zaštiťovala tím, že stanovení nejen přesného data, ale i hodiny přináší "maximum jistoty", bývalý ministr konzervativních vlád Ken Clarke to označil za obyčejnou hloupost. Další konzervativec Dominic Grieve uvedl, že vyjednávači budou mít svázané ruce. Labouristé oznámili, že proti tomu budou rozhodně hlasovat. Mayová v článku pro list The Telegraph napsala, že země opustí EU 29. března 2019 ve 23:00 GMT. Zdůvodnila to potřebou vyloučit pochybnosti, zda brexit bude, či nikoli.

