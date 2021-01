Portugalský parlament zlegalizoval eutanazii. Dovoluje ji dalších šest zemí světa

Schválený zákon umožňuje, aby osoby starší 18 let požádaly o pomoc při ukončení života, jestliže jsou smrtelně nemocné a trpí "trvající" a "nesnesitelnou" bolestí. Podmínkou však je, že tito lidé nesmí být považováni za duševně nezpůsobilé k takovému rozhodnutí.

Uvedená možnost asistovaného úmrtí se vztahuje pouze na portugalské občany a na osoby s legálním pobytem v zemi. Cílem tohoto ustanovení je zabránit lidem, aby do Portugalska jezdili se záměrem ukončit život s lékařskou asistencí.

Aby zákon povolující eutanazii vstoupil v platnost, musí ho ještě podepsat konzervativní prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Šéf státu už předem slíbil, že rozhodnutí zákonodárného sboru bude v této věci respektovat.

Portugalský parlament už o legalizaci eutanazie hlasoval v květnu 2018. Tehdy však poslanci předložené legislativní návrhy odmítli.

Možnost úmyslně usmrtit nevyléčitelně nemocného pacienta na jeho vlastní žádost za účelem zkrácení jeho utrpení, takzvaná eutanazie, je ve většině zemí nezákonná. V Evropě je legální jen v Belgii, Lucembursku a Nizozemsku. Některé země světa, například Švýcarsko, umožňují asistovanou sebevraždu, tedy sebevraždu vykonanou s pomocí jiné osoby. V České republice ani jedna z těchto možností legální není.

Pokud chce někdo zabít příbuzného, ať si ho zabije, nechápu, proč by to měli dělat zdravotníci, je to porušení Hippokratovy přísahy, říká Válek. | Video: DVTV, Emma Smetana