Vznikající návrh zákona o eutanazii kritizují děkani teologických fakult i prezident

Tři děkani z dohromady pěti českých teologických fakult žádají poslance o zamítnutí nebo zastavení pokusu o uzákonění asistované sebevraždy a eutanazie. Návrh zákona chtějí jeho autoři z řad poslanců ANO a Pirátů sněmovně předložit na přelomu února a března 2020. Odmítavý postoj k zákonu, podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka, zaujal i prezident Miloš Zeman.

Podle děkanů je v Česku dostatečná péče i o nejvíce trpící a zákon může vést k posouvání hranic, kdo by mohl eutanazii podstoupit. Návrh kritizují i provozovatelé hospiců, kteří jsou často navázáni na některou z církví, a část lékařů. Mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček v pondělí na Twitteru uvedl, že prezident zákon o eutanazii nikdy nepodepíše.

Právě v adventním období pamatujme, že život je dar Stvořitele, ne hračka nebo status na sociální síti. Prezident republiky legalizaci zabíjení lidských bytostí nikdy nepodepíše. https://t.co/KvPZsn1d92 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 2, 2019

"Správný přístup k bolestem terminálních pacientů nespočívá v jejich (sebe)usmrcení, nýbrž v rozvoji paliativní léčby, paliativní péče a péče o seniory," píšou tři děkani v prohlášení. Pomoci podle nich má větší zpřístupnění duchovních služeb a vzdělávání o citlivém přístupu k umírajícím.

Prohlášení podepsali děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (UK) Vojtěch Novotný, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity Rudolf Svoboda a děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého Peter Tavel. V Česku jsou ještě další dvě teologické fakulty, a to husitská a evangelická na UK.

"Zákon tvoříme pro zlomek lidí, ale chci se vyvarovat situace, kterou jsem zažila se svou maminkou. Ta se úmyslně předávkovala morfinem v konečném stadiu nemoci a já se s ní nemohla důstojně a v klidu rozloučit," uvedla již dříve hlavní autorka zákona, poslankyně ANO Věra Procházková.

Rizika zavedení eutanazie

Podle děkanů, kteří návrh kritizují, by uzákonění eutanazie mohlo zvýšit počet sebevražd. Ten sice v ČR podle dat Českého statistického úřadu již desítky let klesá, ale je nad průměrem EU. Zákon by také podle děkanů mířil proti národní strategii prevence sebevražd a nezmírní situaci trpících. Zapojení zdravotníků do usmrcení lidí by pak podle prohlášení přineslo zásadní změnu v étosu lékařské služby. Děkani také uvádějí, že by mohli být vážně nemocní vystaveni tlaku na rozhodnutí, zda mají dále žít, a to v situaci, kdy je samostatnost jejich rozhodování omezena.

Podle prohlášení děkanů by se také mohlo stát, že se bude navzdory počátečnímu omezení možnosti eutanazie rozšiřovat okruh lidí, u nichž bude povolena. K eutanazii by tak podle děkanů nakonec mohli přistoupit i lidé řešící psychické a sociální problémy. "Může dojít také k tomu, že je vůle trpícího ukončit svůj život dokonce pouze předpokládána a k usmrcení dochází i bez požádání. Takové nebezpečí je neúnosné," píšou děkani.

Poslanec Lukáš Bartoň (Piráti) však již dříve k zákonu řekl, že pacient by nesměl být při rozhodování o eutanazii pod finančním tlakem ani tlakem žádné zájmové skupiny. Spolu s uzákoněním eutanazie by se také podle autorů návrhu měla rozvíjet péče o umírající, která se věnuje mírnění bolesti, ale i psychologické práci s rodinou i umírajícím.

Poslední podobný návrh uzákonění eutanazie odmítla v roce 2016 vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Předloha počítala s tím, že by možnost eutanazie měli jen lidé v beznadějném stavu a žádost by posuzovala komise. Sněmovna podobnou úpravu zamítla také v roce 2008.

