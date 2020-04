Polští poslanci schválili v prvním čtení zpřísnění potratového zákona

Dolní komora polského parlamentu v prvním čtení schválila návrh zákona, který má zpřísnit potratové právo. Do výborů poslali zákonodárci také předlohu zákona, který by podle kritiků znemožnil sexuální výchovu na školách, informovala místní média. Opozice, nevládní organizace i řada občanů protestují proti projednávání těchto zákonů v době koronavirové krize, kdy jsou zakázány demonstrace.

Zákon o potratech podpořili poslanci vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), krajně pravicové strany Konfederace a část poslanců konzervativní Polské lidové strany (PSL). Zákonodárci nicméně jasnou většinou odmítli návrh, aby se zákon schválil ihned i v druhém čtení, a poslali jej k projednání do výborů.

Podle portálu wirtualnapolska.pl tento postup v praxi znamená "zmražení" předlohy. Vše totiž nasvědčuje tomu, že nikomu nyní nezáleží na rychlém schválení zákona.

Mnoho polských publicistů připomíná, že rozhodnutí poslanců může souviset s prezidentskými volbami naplánovanými na květen - každý návrh zákona vyvolávající kontroverze by mohl mít negativní dopad na oblibu prezidenta Andrzeje Dudy, blízkého spojence vládnoucí strany PiS.

Potratová politika v katolickém Polsku už nyní patří k nejpřísnějším v Evropě. Těhotenství je dovolené ukončit jen tehdy, pokud žena otěhotněla v důsledku znásilnění nebo incestu, pokud těhotenství ohrožuje zdraví nebo život matky a pokud je plod neodvratně poškozený nebo trpí nějakou nevyléčitelnou nemocí ohrožující jeho život.

Právě pasáž o poškození či nemoci plodu jako důvodu pro interrupci by měla na základě návrhu zákona, který iniciovala konzervativní organizace Pro-life, z polského práva zmizet. Podle statistik ministerstva zdravotnictví je přitom tento důvod nejčastějším pro umělé přerušení těhotenství. Z 1100 interrupcí v polských nemocnicích provedených v roce 2018 jich bylo 1050 kvůli poškození plodu.

Nyní předloha poputuje do výborů pro zdravotnictví a sociální věci. Kdy se vrátí do pléna, není jasné.

Do výborů po schválení v prvním čtení zamířil ve čtvrtek také návrh zákona, za kterým stojí iniciativa Stop pedofilii. Na základě této novely by měl lidem "za propagaci nebo schvalování sexuálních styků nebo jiné sexuální činnosti provozované nezletilými" hrozit až tříletý trest vězení. Sankce by se týkaly lidí, kteří s nezletilými pracují například v rámci vzdělávání a výchovy, a prakticky by tak znemožňovaly sexuální výchovu na školách. Tresty by se vztahovaly i na média a vydavatelství.