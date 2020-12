Policie vyslýchá řidiče z Trevíru. Soud rozhodne, jestli ho pošle na psychiatrii

Řidič vozu, který vjel v úterý na pěší zónu v Trevíru, s policií spolupracuje a vypovídá. Informovala o tom agentura DPA. Zběsilá jízda centrem města na západě Německa si vyžádala pět obětí. Soud by měl ještě ve středu rozhodnout, zda 51letého Němce pošle do vazby nebo na psychiatrickou kliniku.

Policisté v Trevíru, kde řidič najel do skupiny chodců. | Foto: Reuters

"Mluví s námi," řekl agentuře DPA mluvčí trevírské policie. Co muž přesně u výslechu řekl, ale komentovat nechtěl.

Muž, který se v Trevíru narodil a žil v jeho okolí, najel v úterý odpoledne podle dosavadních poznatků úmyslně na pěší zónu v centru města, kličkoval po ní a mohutným vozem typu SUV srážel kolemjdoucí. Jeho čin si vyžádal pět obětí a čtrnáct zraněných.

Mezi mrtvými je i devět a půl týdne staré dítě. Původně policie mylně uváděla, že měl kojenec devět měsíců. Další obětí šílené jízdy se stal i 45letý otec děvčátka. Jeho matka a její další rok a půl staré dítě skončily se zraněním v nemocnici. Zemřely také tři ženy ve věku 25, 52 a 73 let. Všechny oběti pocházely z Trevíru.

Řidiče se policistům podařilo zadržet zhruba čtyři minuty po prvním nouzovém volání.

Státní zastupitelství případ vyšetřuje jako několikanásobnou vraždu, pokus o vraždu a vážné ublížení na zdraví. Podle prvních informací muž trpí psychickou nemocí. Soudce, který bude rozhodovat o uvalení vazby, by jej proto mohl místo vazební věznice poslat do psychiatrického detenčního zařízení.

Podle vyšetřovatelů zatím nejsou k dispozici žádné indicie, že by byl čin motivován politicky či nábožensky. V době činu byl muž opilý. V krvi měl 1,4 promile alkoholu.

Podle německých médií neměl 51letý Němec stálou adresu a v poslední době přespával ve voze, který mu zapůjčil přítel. Právě s ním vjel v úterý na pěší zónu.

Zajišťování stop v centru Trevíru ve středu skončilo. Policie už zrušila uzávěru. Podle Rogera Lewentze, ministra vnitra spolkové země Porýní-Falc, v níž město leží, se ve automobilu ani jinde nenašel žádný dopis, v němž by se muž k činu hlásil a vysvětloval motiv. Ministr také uvedl, že se podobnému činu jednotlivce dá jen stěží zabránit.

Pokud by se letos konaly vánoční trhy, byly by nyní u vjezdu na pěší zónu podle trevírského primátora Wolframa Leibeho protiteroristické betonové bloky. Kvůli pandemii covidu-19 se ale trhy letos nekonají. I kdyby na místě ale zábrany byly, mohl by si řidič podle Leibeho najít jiný cíl. "Absolutní bezpečnost neexistuje," uvedl.

U římské brány Porta Nigra, která je památkou UNESCO a symbolem města, se ve středu uskuteční pietní akt. Už od úterý lidé chodí uctívat oběti také do místního dómu, který stojí nedaleko místa činu.