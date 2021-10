Podmořská hora, nebo něco jiného? Odborníci vysvětlují srážku jaderné ponorky

Jaderná ponorka USS Connecticut narazila v sobotu v Jihočínském moři při plavbě pod hladinou do "neznámého objektu." Lehce se zranilo patnáct námořníků, jaderná pohonná jednotka se podle amerického velení nepoškodila. Stroj v pátek dorazil k ostrovu Guam.

Do čeho narazila americká jaderná ponorka USS Connecticut v Jihočínském moři? | Video: Reuters, Asociated Press

Connecticut je jednou ze tří ponorek třídy Seawolf ve flotile amerického námořnictva, přičemž cena každé z nich se pohybuje kolem tří miliard dolarů. Může nést více výzbroje než ostatní americké útočné ponorky - včetně až 50 torpéd i řízených střel Tomahawk. "Tyto ponorky mají jedny z nejpokročilejších - ve skutečnosti nejpokročilejší - podvodní schopnosti v oboru," řekl stanici CNN Alessio Patalano z londýnské King's College.

Ačkoli námořnictvo neprozradilo, na co Connecticut narazil, analytici tvrdí, že podmínky v Jihočínském moři mohou být pro sofistikované senzory ponorky výzvou. “Mohl to být objekt dostatečně malý na to, aby ho sonary v hlučném prostředí lodní dopravy přehlédly," tvrdí Patalano.

"Akustický příjem ovlivňuje okolní hluk způsobený proudy procházejícími mezi ostrovy a nestálými vodními podmínkami. Je také možné, že problém mohlo způsobit něco zdola. Prostředí těchto vod a mořské dno se pomalu, ale nezadržitelně mění. Je to oblast, která vyžaduje neustálé mapování obrysů dna. Tam dole můžete narazit na neprobádané podmořské hory,“ řekl CNN bývalý kapitán amerického námořnictva Carl Schuster.

Ponorka USS Connecticut navíc operovala v jednom z nejchoulostivějších regionů světa. V době, kdy v této oblasti narůstá napětí kvůli intenzivnějšímu čínskému narušování tchajwanského vzdušného prostoru, poznamenal server BBC News. Peking totiž zintenzivnil tlak na ostrov, který považuje za součást svého území, a v poslední době k němu vyslal rekordní počet vojenských letounů.