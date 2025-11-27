Zahraničí

Požár hongkongských výškových budov si vyžádal 75 životů, informují místní úřady

Bambusové peklo v Hongkongu: Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných a zničené domovy
Obrovský požár, který stále zuří v bytovém komplexu v Hongkongu, si dosud vyžádal nejméně 55 mrtvých, téměř 300 lidí se pohřešuje. Podle policie mohl vzniknout kvůli „hrubě nedbalému“ postupu stavební firmy, která používala nebezpečné materiály.
Ve čtvrtek ráno policie prohledala kanceláře firmy, která zajišťovala údržbu komplexu, a zabavila dokumenty, jež se vztahují k Wang Fuk Court, společnost na žádost o komentář nereagovala.
Na záběrech z místa bylo vidět plameny šlehající z nejméně dvou dvaatřicetipatrových věží zahalených do zelené stavební sítě a bambusového lešení. Bambusové lešení, tradiční prvek čínského stavitelství, podléhá v Hongkongu od března postupnému zákazu z bezpečnostních důvodů.
Úzce zastavěný komplex v severní části čtvrti Tai Po tvoří osm bloků s 2000 byty, kde žije přes 4600 lidí, kteří dlouhodobě trpí akutním nedostatkem dostupného bydlení. Zobrazit 14 fotografií
Foto: Reuters
ČTK ČTK
Aktualizováno před 14 minutami
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 75, oznámily ve čtvrtek místní úřady. Počet mrtvých tak vzrostl od čtvrtečního rána o dvacet, píše agentura AP. Přes 60 lidí bylo zraněno, včetně deseti zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo evakuovat 900 lidí, ale dalších 279 lidí se pohřešuje.

Hasičský sbor ve čtvrtek podle agentury AFP informoval, že oheň, který ve středu zachvátil sedm z osmi budov komplexu, byl ve čtyřech budovách uhašen. Požáry ve třech dalších objektech jsou podle hasičů pod kontrolou. Dosud není jasné, co požár způsobilo.

Oheň vypukl ve středu kolem 13:00 SEČ a zasáhl komplex, kde je asi 2 tisíce bytových jednotek, v nichž bydlelo na 4800 lidí. Panuje podezření, že některé materiály na vnějších stěnách výškových budov nesplňovaly normy požární odolnosti, což umožnilo neobvykle rychlé šíření ohně. Policie také uvedla, že u oken na každém patře našla polystyren, který je vysoce hořlavý.

Související

Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Heavy flooding in southern Thailand

Úřady ve středu pozdě večer SEČ oznámily, že zadržely tři muže ve věku od 52 do 68 let: dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti. Dnes policisté prohledali kancelář společnosti Prestige Construction & Engineering Company, která měla na starost renovace v komplexu.

Správce města John Lee uvedl, že vláda se bude této katastrofě věnovat přednostně. Pozastaví také propagaci voleb do městského zákonodárného sboru, které se mají konat 7. prosince; Lee ale neřekl, zda budou odloženy.

Čínský prezident Si Ťin-pching vyjádřil soustrast pozůstalým včetně rodiny hasiče, který při zásahu přišel o život. Siův tchajwanský protějšek Laj Čching-te na sociální sítí X také zaslal svou kondolenci. Vyzval ke společným modlitbám a všem "hongkongským přátelům", kteří přišli o život, i jejich rodinám vyjádřil hlubokou soustrast.

Pět čínských firem, mezi nimi Bytedance či Xiaomi, ve čtvrtek na podporu obětí požáru zaslalo 75 milionů hongkongských dolarů (přes 200 milionů korun). Čínský Červený kříž přispěl dvěma miliony jüanů (více než 5,8 milionu korun), napsala agentura Reuters.

Středeční požár je nejtragičtější v Hongkongu za poslední desítky let. V listopadu 1996 zahynulo 41 lidí v komerční budově v Kowloonu při požáru, který trval asi 20 hodin.

Prohlédnout si 14 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník

V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník
Aktuálně.cz zahraničí požár Hongkong úmrtí mrakodrap

Právě se děje

před 3 minutami
Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Trump mění strategii k Ukrajině a Rusku. Překvapivým výběrem zaskočil i Pentagon

Americký prezident Donald Trump dosadil do klíčové role někoho, s kým ještě před pár týdny nikdo nepočítal.
Aktualizováno před 25 minutami
Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Záplavy v Thajsku, Malajsii a na Srí Lance si vyžádaly desítky obětí

Thajský úřad pro prevenci a zmírňování následků katastrof oznámil, že záplavy postihly více než milion domácností a přes tři miliony lidí.
před 28 minutami
ČNB doporučila bankám zpřísnit limity pro hypotéky na investiční nemovitosti

ČNB doporučila bankám zpřísnit limity pro hypotéky na investiční nemovitosti

U nemovitostí určených pro vlastní bydlení ČNB nastavení limitů nezměnila.
před 30 minutami
Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

Lavina v Rakousku zasypala i sjezdovku, záchranáři vyprostili ze sněhu osm lidí

Sněhová masa, kterou zřejmě uvolnili lyžaři ve volné krajině, částečně zasáhla i sjezdovku.
Aktualizováno před 48 minutami
V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník

ŽIVĚ
V bojích proti Rusům u Izjumu padl mladý český dobrovolník

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Francie od léta zavede dobrovolnou vojenskou službu, oznámil Macron

Francie od léta zavede dobrovolnou vojenskou službu, oznámil Macron

Francie od léta zavede desetiměsíční dobrovolnou vojenskou službu, která bude určena pro zájemce ve věku 18 a 19 let.
před 1 hodinou
"NATO je podvod." Kasparov v silném projevu tvrdě zkritizoval Západ, video je hitem
2:22

"NATO je podvod." Kasparov v silném projevu tvrdě zkritizoval Západ, video je hitem

Během letošního summitu Halifax Forum vystoupil i šachový velmistr Garri Kasparov, který se tvrdě opřel do Západu. "NATO není silné," prohlásil.
Další zprávy