Požár hongkongských výškových budov si vyžádal 75 životů, informují místní úřady

Hasičský sbor ve čtvrtek podle agentury AFP informoval, že oheň, který ve středu zachvátil sedm z osmi budov komplexu, byl ve čtyřech budovách uhašen. Požáry ve třech dalších objektech jsou podle hasičů pod kontrolou. Dosud není jasné, co požár způsobilo.
Oheň vypukl ve středu kolem 13:00 SEČ a zasáhl komplex, kde je asi 2 tisíce bytových jednotek, v nichž bydlelo na 4800 lidí. Panuje podezření, že některé materiály na vnějších stěnách výškových budov nesplňovaly normy požární odolnosti, což umožnilo neobvykle rychlé šíření ohně. Policie také uvedla, že u oken na každém patře našla polystyren, který je vysoce hořlavý.
Úřady ve středu pozdě večer SEČ oznámily, že zadržely tři muže ve věku od 52 do 68 let: dva ředitele a jednoho technického konzultanta stavební společnosti. Dnes policisté prohledali kancelář společnosti Prestige Construction & Engineering Company, která měla na starost renovace v komplexu.
Správce města John Lee uvedl, že vláda se bude této katastrofě věnovat přednostně. Pozastaví také propagaci voleb do městského zákonodárného sboru, které se mají konat 7. prosince; Lee ale neřekl, zda budou odloženy.
Čínský prezident Si Ťin-pching vyjádřil soustrast pozůstalým včetně rodiny hasiče, který při zásahu přišel o život. Siův tchajwanský protějšek Laj Čching-te na sociální sítí X také zaslal svou kondolenci. Vyzval ke společným modlitbám a všem "hongkongským přátelům", kteří přišli o život, i jejich rodinám vyjádřil hlubokou soustrast.
Pět čínských firem, mezi nimi Bytedance či Xiaomi, ve čtvrtek na podporu obětí požáru zaslalo 75 milionů hongkongských dolarů (přes 200 milionů korun). Čínský Červený kříž přispěl dvěma miliony jüanů (více než 5,8 milionu korun), napsala agentura Reuters.
Středeční požár je nejtragičtější v Hongkongu za poslední desítky let. V listopadu 1996 zahynulo 41 lidí v komerční budově v Kowloonu při požáru, který trval asi 20 hodin.