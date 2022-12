Pobavený Putin: Ukrajina si začala. S útoky na elektrárny budeme pokračovat

V nezvykle uvolněné náladě se z Moskvy přihlásil ruský prezident Vladimir Putin. Na videu před novináři přiznal, že Moskva organizuje útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Putin zároveň řekl, že jde o reakci na výbuch, který poškodil most na Krym, a že si Kyjev podle šéfa Kremlu "začal". To, že ruská vojska pod jeho velením celou invazi v únoru začala, už ale nezmínil.

Ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu jsou podle Putina odvetou za ukrajinské počínání. Rusko dlouho po vypuknutí války tvrdilo, že neútočí na civilisty a civilní objekty, ačkoliv média zveřejnila řadu důkazů svědčících o opaku.

Masivní útok proti ukrajinské infrastruktuře podnikly ruské síly v říjnu, podle Putina v reakci za poškození mostu, spojujícího Rusko s anektovaným Krymem. Putinův mluvčí mezitím připustil, že útoky, které uvrhly miliony Ukrajinců do tmy a zimy, mají Kyjev donutit, aby přijal ruské podmínky.

"Teď je spousta rozruchu kvůli našim útokům na energetickou infrastrukturu sousední země. Ano, děláme to. Ale kdo si začal? Kdo zaútočil na Krymský most? Kdo vyhodil do povětří elektrické vedení z jaderné elektrárny u Kurska," řekl Putin, který podle ruských médií označil "za genocidu" přerušení dodávek vody do Doněcka, jedné z hlavních bašt Ruska na východě Ukrajiny. Výroky prohlásil při udělování nejvyšších státních vyznamenání.

Kyjev opakovaně oznamuje nálezy masových hrobů se zavražděnými civilisty na územích, která osvobodila ukrajinská armáda. Podobná zjištění, i nálezy improvizovaných mučíren, šokovaly světové veřejné mínění už na jaře po stažení ruských vojsk od Kyjeva.

Ruská vojska vpadla na Ukrajinu na Putinův rozkaz 24. února a rozpoutala tím největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války, který si už podle odhadů vyžádal desítky tisíc životů a miliony lidí vyhnal z domovů.

