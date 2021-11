Politik poslal vzkaz ze státu na pokraji zkázy. Video s drsnou pointou obletělo svět

Olympijský vítěz z Nagana a bývalý reprezentační kouč Vladimír Růžička nahradí podle serverů iSport a iDNES u hokejistů Litvínova slovenského trenéra Vladimíra Országha. Osmapadesátiletý Růžička je odchovancem Litvínova, v jehož dresu vstoupil do velkého hokeje. Dosud působil kouč dvojnásobných mistrů světa z let 2005 a 2010 v prvoligové Kadani. Severočeský klub by měl změnu na trenérském postu oficiálně oznámit dnes odpoledne.

Országh trénoval Vervu druhou sezonu. V minulém ročníku skončili jeho svěřenci v základní části jedenáctí a v předkole play off vypadli po prohře 0:3 na zápasy s Hradcem Králové, který v té době vedl Růžička. V létě Litvínov výrazně posílil kádr, výsledkově se mu ale příliš nedaří. Momentálně jsou Severočeši desátí. I přes poslední dvě výhry nad Spartou a Plzní nyní slovenský kouč končí.

Litvínov je druhým týmem v nejvyšší soutěži, který v této sezoně mění hlavního trenéra. Již na konci září skončil ve Zlíně Robert Svoboda, kterého nahradil Luboš Jenáček. Složení realizačního týmu v minulém týdnu pozměnila i Sparta, kde se k Josefu Jandačovi vrátil Miloslav Hořava.