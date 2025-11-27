Zahraničí

Peruánský exprezident Castillo dostal 11 let vězení za rozpuštění parlamentu

ČTK ČTK
před 59 minutami
Peruánský exprezident Pedro Castillo byl ve čtvrtek odsouzen na 11,5 roku vězení za nezákonné rozpuštění parlamentu v roce 2022. Píší to světové agentury. Podle soudu se exprezident dopustil trestného činu vzpoury proti ústavnímu pořádku. Politik dříve obvinění odmítal.
Peruánský exprezident Pedro Castillo.
Peruánský exprezident Pedro Castillo. | Foto: Reuters

Castillo podle soudu porušil zákon, když se v prosinci před třemi lety pokusil rozpustit parlament. Castillo krok učinil v den, kdy měli poslanci rozhodovat o jeho odvolání z funkce. Parlament však na rozhodnutí prezident nedbal a prezidenta nakonec z funkce odvolal. Později Castilla zadržela policie a nyní je ve vazbě.

Ve vězení se v současnosti nachází čtyři peruánští exprezidenti, píše agentura AFP. Ve středu soud uložil někdejší hlavě státu Martínu Vizcarrovi trest 14 let vězení za korupci.

zahraničí Aktuálně.cz Obsah Peru prezident Parlament politika soud

