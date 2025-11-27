Peruánský exprezident Castillo dostal 11 let vězení za rozpuštění parlamentu

Castillo podle soudu porušil zákon, když se v prosinci před třemi lety pokusil rozpustit parlament. Castillo krok učinil v den, kdy měli poslanci rozhodovat o jeho odvolání z funkce. Parlament však na rozhodnutí prezident nedbal a prezidenta nakonec z funkce odvolal. Později Castilla zadržela policie a nyní je ve vazbě.
Ve vězení se v současnosti nachází čtyři peruánští exprezidenti, píše agentura AFP. Ve středu soud uložil někdejší hlavě státu Martínu Vizcarrovi trest 14 let vězení za korupci.
Obžaloba žádala pro Castilla celkový trest 34 let vězení, soud však stanovil výrazně nižší dobu věznění, protože Castilla v dalších dvou bodech obžaloby zprostil viny.
Po odvolání Castilla se parlament odmítl rozpustit a vyhlásit předčasné parlamentní a prezidentské volby. Do čela státu nastoupila v roce 2022 viceprezidentka Dina Boluarteová. Extrémně nepopulární političku parlament odvolal v říjnu, protože podle zákonodárců Boluarteová nezvládla boj proti zločinu. Na její místo nastoupil předseda Kongresu José Jerí. Prezidentské volby by se měly v zemi konat v příštím roce.