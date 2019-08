Pentagon chce v Asii rozmístit rakety, den po opuštění smlouvy o jejich likvidaci

Americký ministr obrany Mark Esper v sobotu uvedl, že by podpořil brzké rozmístění raket středního doletu v Asii. Spojené státy a Rusko oficiálně opustily smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) v pátek. Washington rozhodnutí od dohody odstoupit zdůvodnil jejím porušováním ze strany Ruska. Moskva obvinění odmítla.

"Ano, chtěl bych to udělat," odpověděl Esper na dotaz novináře, zda by Pentagon podpořil rozmístění raket v Asii. "Byl bych raději, kdyby to bylo v řádu měsíců… tyto věci ale mohou trvat déle, než čekáte," doplnil Esper při své návštěvě Sydney.

