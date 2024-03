Jsem člověk míru, ne války. Pellegrini může k útokům na Korčoka použít svoje okolí

Daniela Hajčáková, Michal Katuška/SME

Exministr zahraničí Ivan Korčok a předseda parlamentu Peter Pellegrini mají necelé dva týdny na to přesvědčit voliče, kteří jim v prvním kole nedali hlas, aby tak učinili ve finále prezidentských voleb na Slovensku v sobotu 6. dubna. Deník SME popisuje, že jedním z nástrojů Pellegriniho kampaně může být to, že na Korčoka nebude útočit přímo on sám, ale jeho okolí.

Kariérní diplomat Korčok vyhrál první kolo volby s 42,51 procenta hlasů, Pellegriniho podpořilo 37,02 procenta voličů. Slovenský deník SME míní, že šéf vládní strany Hlas by mohl smazat Korčokův náskok z prvního kola tím, že by de facto opustil původní téma své kampaně, kdy skloňoval slova jako mír, klid a sjednocení rozhádané společnosti. List nabízí paralelu s prezidentskými volbami v roce 2009 a 2014. Související Korčok se 42 procenty překvapil. Slovensko čeká nejtěsnější druhé kolo v historii V roce 2009 stupňovali ostrou až agresivní kampaň proti soupeřům podporovatelé Ivana Gašparoviče a zejména nynější předseda slovenské vlády Robert Fico (Směr-SD) ve volbách o pět let později. Agentura, která dělala Gašparovičovi kampaň, si před druhým kolem objednala inzerci proti kandidátce Ivetě Radičové. Využila o něco dříve šířenou klamavou letákovou kampaň, která tvrdila, že Radičová bude chtít autonomii pro maďarskou menšinu na jižním Slovensku. V místních médiích vyšla reklama s textem: "Chceme za prezidentku člověka, který získal podporu Strany maďarské komunity za příslib autonomie, nebo člověka, který hájí zájmy Slovenska?" I tento tah přispěl k tomu, že Gašparovič porazil Radičovou o 246 tisíc hlasů, šlo o rozdíl více než 83 tisíc hlasů oproti prvnímu kolu. O pět let později vstoupil Fico do druhého kola voleb s ještě agresivnější kampaní proti Andreji Kiskovi. Skutečnost, že v prvním kole zvítězil o 76 tisíc hlasů, přispěla k jeho přesvědčení, že tvrdá kampaň je správnou taktikou. V druhém kole ho ale Kiska nakonec porazil. Související Skryté zklamání ve štábu Petera Pellegriniho. Výraz jeho ministra mluvil za vše Fico se svého soupeře snažil zdiskreditovat tím, že ho označoval za lichváře či člověka blízkého scientologům. Hodiny před začátkem moratoria před druhým kolem jeho štáb zveřejnil na webu Fico 2014 video, které Kisku obviňovalo z toho, že z hodiny na hodinu vyhnal na ulici 48 rodin z domu v Kysuckém Novém Mestě. Kiska budovu koupil v roce 1996. Přestože Pellegrini během volební noci několikrát zopakoval, že "nesklouzne" k agresivnímu způsobu kampaně, zaútočil na Korčoka zatím nejzřetelnějším způsobem, když ho nepřímo označil za stoupence války na Ukrajině a člověka konfliktu. I v tomto případě si však Pellegrini musel dávat pozor, aby si neodcizil některé voliče, které již získal, upozorňuje SME. Podle listu se o to může pokusit tím, že si bude vzájemně odporovat svými postoji. Spíše než Ficovu strategii by tedy mohl využít tu Gašparovičovu, kdy antikampaň proti Korčokovi povedou lidé z Pellegriniho okolí, ne on sám. Již před prvním kolem příznivci Ficovy strany Směr - SD vypustili do veřejného prostoru lži o Korčokově údajné spolupráci s StB. Dezinformaci šířil například Daniel Bombic, na kterého je vydán mezinárodní zatykač. Pellegrinimu blízcí lidé se tímto způsobem mohou pokusit povzbudit i voliče bývalého slovenského ministra spravedlnosti Štefana Harabina, aby raději podpořili šéfa vládní strany Hlas, než aby sledovali, jak se stane prezidentem Korčok. Harabin skončil v prvním kole voleb třetí, získal 11,73 procenta. Video: Za proruskou rétoriku získal Fico zaslouženou odměnu - zmínku v ruském propagandistickém pořadu (15. 12. 2023) 1:29 Za proruskou rétoriku získal Fico zaslouženou odměnu - zmínku v ruském propagandistickém pořadu | Video: Aktuálně.cz