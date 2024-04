Stávky i strach z otravy. Paříž se chystá na olympiádu, přípravy provázejí i obavy

Paříž, kde se sportovní svátek od 26. července do 11. srpna uskuteční, zahájila na olympiádu intenzivní přípravy. Úřady kontrolují hygienické podmínky v restauracích, policie posiluje hlídky a do prodeje zamířilo dalších 250 tisíc vstupenek. Francouzi ale podle nedávného průzkumu od agentury Ipsos neprojevují velké nadšení. Odbory kvůli zvýšeným nárokům na zaměstnance chystají stávky.

Tři měsíce před zahájením olympiády zhruba polovina Francouzů tvrdí, že se o letní olympijské hry zajímá. Pouze 16 procent obyvatel olympiáda zajímá velmi, naopak 26 procent se o ni nezajímá vůbec.

Méně než jeden ze dvou Francouzů také věří ve schopnost vlastní země zajistit hladký průběh her, mají však také důvěru v organizátory, že zajistí bezpečnost diváků i sportovců.

Pokud jde o zahajovací ceremoniál na Seině, dva ze tří Francouzů se domnívají, že to je dobrý nápad. Mají však výhrady k jednomu bodu: kvalitě vody v řece. Podle 64 procent dotázaných nebude vhodná k plavání. Nedávné testování odhalilo v řece zvýšený výskyt bakterií E. coli, ale pořadatelé údajně dál intenzivně pracují na vyčištění vody.

Podle šéfa organizačního výboru pařížské olympiády Tonyho Estangueta je uspořádání zahajovacího ceremoniálu na Seině velmi pravděpodobné. Vyjádřil se tak po rozhovoru francouzského prezidenta Emmanuela Macrona pro stanici BFM TV, v němž se zmínil o teroristických hrozbách a nastínil, že Francie má záložní plány na přesun zahajovací akce v případě nebezpečí.

Úřady podle Macrona rovněž pracují na rozsáhlých bezpečnostních plánech, včetně barikád a policejních posil.

Odbory kvůli olympiádě vyhlásily stávky

Kvůli letním hrám ale bude zapotřebí posílit pracovní síly i v dalších odvětvích, z čehož nejsou příliš nadšené francouzské odbory. Některé z nich, včetně svazu CGT, proto na toto období vyhlásily stávky.

V pondělí večer ve francouzské metropoli na výzvu CGT demonstrovalo několik stovek pracovníků ve službách a obchodu, aby odsoudili "útoky na pracovní právo" během této sportovní akce.

Vadí jim, že se po nich žádá, aby se vzdali letní dovolené či víkendů, aniž by za to byli náležitě kompenzováni, nebo aby nastoupili do práce v pařížském regionu, přestože zde pro ně není zařízeno důstojné ubytování.

Francie se obává "hromadné epidemie otrav jídel"

Sportovní akce s sebou přináší také vyšší nároky na francouzské služby. V regionu Ile-de-France, který francouzskou metropoli obklopuje, proto bylo od začátku roku provedeno 1500 cílených kontrol restaurací, pekáren, stánků s občerstvením i minimarketů.

Ministerstvo zemědělství se totiž obává "hromadné epidemie otrav jídlem" během letních her. Úředníci ve stravovacích zařízeních kontrolují vše od kvality fritovacích olejů po čistotu sporáků a stopy po hlodavcích.

Pořádání olympijských her má ale i jisté výhody. Ve Francii povede například k regeneraci a proměně image departementu Seine-Saint-Denis, který je jedním z nejchudších v zemi, a má mladé a mnohonárodnostní obyvatelstvo, které trpí diskriminací a nadprůměrnou nezaměstnaností.

V červenci se zde bude konat mnoho akcí, kvůli čemuž zde bylo vybudováno centrum plaveckých sportů a dvě nové čtvrti, které budou sloužit jako vesnice pro sportovce a média. Po skončení her se ale uvolní pro místní obyvatele.

