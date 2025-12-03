Obrazem: "Ať ustanou útoky a nepřátelství." Papež zakončil cestu po Blízkém východě

Papežský v úterý speciál krátce před 13:00 SEČ odletěl z Bejrútu, kde papež předtím odsloužil mši, které se zúčastnilo na 150 tisíc lidí, píše agentura AFP. Papež krátce před odletem vyzval k zastavení útoků a nepřátelských činů proti Libanonu. Dopoledne se před zahájením mše pomodlil u památníku obětí výbuchu v bejrútském přístavu, při kterém v roce 2020 zahynulo přes 200 lidí.
Papež sloužil mši v areálu u moře ve francouzštině, při obřadu však zazněly i další jazyky včetně arabštiny. Při své homilii vzpomněl křehkou a často nestabilní politickou situaci v Libanonu, tamní dramatickou ekonomickou krizi a "násilí a konflikty, které vzbudily dávné obavy". Papež Libanonce vyzval, aby hledali "světélka, která září uprostřed noci", a aby se nenechali podmanit "logikou násilí a zbožňování peněz".
"Nechme padnout hradby našich etnických a politických uzavřeností, otevírejme naše náboženská přesvědčení vzájemnému setkávání, vzbuďme z našeho nejhlubšího nitra sen spojeného Libanonu, kde vítězí mír a spravedlnost," uvedl papež, který vyzval Libanon, aby se stal "domovem spravedlnosti a bratrství".
Papež tak poukázal na někdy velmi náročné soužití mezi etnickými, náboženskými a politickými komunitami v pluralitní libanonské společnosti. V Libanonu podle posledních údajů křesťané představují na 35 procent obyvatel. Většinu tvoří muslimové se silnými šíitskými, sunnitskými i dalšími komunitami.
"Ať ustanou útoky a nepřátelské činy," řekl papež na bejrútském letišti krátce před odletem do Vatikánu. "Musíme přiznat, že ozbrojený boj nepřináší žádný prospěch. Zatímco zbraně jsou smrtící, vyjednávání, mediace a dialog jsou konstruktivní," uvedl papež.
Papež se v úterý ráno při aktu u památníku obětí výbuchu v bejrútském přístavu z roku 2020 setkal i s několika příbuznými, kteří si přinesli fotografie svých zemřelých blízkých. Nejednalo se přitom jen o křesťany, ale také o muslimy. Veřejný projev hlava katolické církve nepronesla. Před odletem z Bejrútu Lev řekl, že se ho návštěva v přístavu hluboce dotkla a že v sobě nese "bolest a touhu po spravedlnosti" příbuzných obětí.
Výbuch uskladněného dusičnanu amonného před pěti lety zabil přes 200 lidí, poničil část libanonského hlavního města a způsobil obrovské škody na majetku. Exploze se stala jedním ze symbolů obtíží, které Libanon v posledních letech zažívá. Mnoho příbuzných obětí kritizuje, že se justici nepodařilo potrestat lidi, kteří přispěli k podmínkám vedoucím k explozím nezabezpečeného nákladu v přístavu.
Při prvním bodu svého úterního programu, návštěvě nemocnice De La Croix u Bejrútu, papež připomněl, že mezi nejdůležitější poslání křesťanů a církve je péče o chudé a potřebné. Církevní nemocnice, kterou provozují jeptišky z františkánských řádů, je podle agentury Reuters jednou z mála psychiatrických léčeben v Libanonu, kde lidem s vážnými duševními problémy často hrozí vyloučení a zavržení.
Na palubě letadla, kterým cestuje zpět na Apeninský poloostrov, by se měla uskutečnit tisková konference, při které se papežové obvykle vyjadřují ohledně podniknuté cesty i o dalších tématech.