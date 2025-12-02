Zahraničí

Vůči Venezuele dejte přednost dialogu či ekonomickému nátlaku, vyzval papež USA

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Papež Lev XIV. v úterý varoval před rizikem vojenské intervence Spojených států ve Venezuele a vyzval americkou vlády, aby upřednostnila dialog či ekonomický nátlak. První americká hlava katolické církve to podle stanice CNN řekla novinářům na palubě letadla při návratu z Libanonu do Říma.
Papež Lev XIV.
Papež Lev XIV. | Foto: Reuters

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa v posledních týdnech stupňuje tlak na autoritářského prezidenta Venezuely Nicoláse Madura ve snaze přimět ho, aby se vzdal úřadu.

"Zprávy přicházející ze Spojených států se poměrně často mění. Na jedné straně se zdá, že mezi oběma prezidenty se uskutečnil telefonát, a na druhé straně existuje nebezpečí, možnost nějaké akce, dokonce i invaze na venezuelské území," řekl papež. "Domnívám se, že lepší je hledat možnosti dialogu, či nějakého nátlaku, včetně ekonomického, pokud Spojené státy chtějí dosáhnout změny (režimu ve Venezuele)," dodal Lev XIV.

Agentura Reuters v noci na úterý s odvoláním na své zdroje informovala, že Maduro a Trump si 21. listopadu telefonovali. Americký prezident při tomto rozhovoru podle Reuters vyzval Madura, aby do týdne opustil zemi. Venezuelský prezident ale vznesl několik požadavků, které Trump odmítl.

Napětí mezi Spojenými státy a Venezuelou výrazně roste od srpna, kdy Pentagon zahájil v Karibiku rozsáhlou námořní operaci, kterou označil za protidrogovou a při níž útočí na lodě, jež podle americké armády pašují drogy do USA. Při 21 takových útocích američtí vojáci zabili 82 lidí, které Pentagon označil za narkoteroristy, aniž by pro to ale předložil důkazy.

Z narkoterorismu a spiknutí s cílem dovážet kokain do Spojených států viní Washington i Madura, jehož prezidentský mandát americká vláda neuznává kvůli nedemokratickým volbám. Letos začátkem srpna Trumpova administrativa také zdvojnásobila odměnu za pomoc při dopadení Madura na 50 milionů dolarů (zhruba jedna miliarda korun).

Venezuelská vláda už v srpnu v reakci na operaci Pentagonu v Karibiku vyhlásila mobilizaci a zorganizovala také nábory do lidových milicí. Minulý měsíc nicméně Maduro vyzval Spojené státy, aby se vyhnuly vojenské konfrontaci a neopakovaly případy válek v Libyi či v Afghánistánu. Apel "Ne válce, ano míru" zopakoval Maduro toto pondělí v Caracasu před tisíci svých příznivců, když tančil na pódiu a mimo jiné volal, že jeho země chce mír, ale ne "mír otroků či kolonií".

Někteří analytici se domnívají, že Trump pozemní vojenskou invazi do Venezuely neprovede, ale že pouze stupňuje tlak ve snaze přimět venezuelskou armádu, aby přestala Madura podporovat. Americký útok na Venezuelu by mohl podle některých politologů posílit levici v latinskoamerickém regionu, včetně té, která Madurův režim kritizuje. Někteří mají také obavy, že případná invaze by mohla v zemi, kde operují i kolumbijské drogové kartely, způsobit chaos či občanskou válku.

 
