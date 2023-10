Palestinský novinář byl s Hamásem u vraždění v kibucu. Izrael teď hlásí pomstu

To, že Izrael bere odplatu za sobotní barbarský vpád Hamásu vážně, poznal na vlastní kůži palestinský novinář s vazbami na Hamás Mutna a-Najjar. Podle zpravodajského serveru N12 mu izraelská armáda při náletu zničila dům, zatím není jasné, zda bombardování přežil. Najjar na svých sítích živě vysílal z kibucu Beeri, ve kterém komando Hamásu zabilo dle Izraele nejméně 108 lidí.

Podle zpráv serveru N12 zničily izraelské síly při náletu Najjarovu vilu ve městě Chán Júnis v jižní části Pásma Gazy. Nepodařilo se ovšem ověřit, zda při útoku zemřel i samotný novinář, u kterého jsou po víkendovém vysílání z kibucu prokázané úzké vazby na Hamás.

Do Beeri se ozbrojenci v sobotu dostali poté, co přepadli auto, které vjíždělo do kibucu a před kterým se automaticky otevřela brána. Řidiče a spolucestující pak zastřelili a dostali se do kibucu. Další videa, která analyzoval deník The Washington Post (WP), dokládají, jak Hamás nejméně čtyři izraelské civilisty zavraždil krátce poté, co je zajal.

Na jednom z videí jsou nejprve obyvatelé kibucu vidět naživu, jak spoutaní jdou ulicí. Později pořízené záběry patrně zachycují těla těchto lidí na kraji silnice. Obě videa podle WP byla natočena jen několik metrů od sebe. Mluvčí izraelských záchranářů listu později sdělil, že v Beeri byla nalezena těla nejméně 108 lidí.

Izraelská armáda v noci na středu dle svého vyjádření zasáhla přes 200 cílů, představitel Hamásu ráno oznámil nejméně 30 mrtvých za poslední noc. Nejnovější nálety desítek izraelských stíhaček se zaměřily na čtvrť kolem mešity Al-Furkán ve městě Gaza, kterou Izrael označuje za hnízdo teroru, protože ji podle něj radikální palestinské hnutí Hamás využívá k útokům na Izrael. Za posledních 24 hodin tam izraelská armáda podle svého prohlášení zasáhla na 450 cílů.

Gaza naživo a na vlastní kůži. Videa ukazují zkázu palestinského města z bezprostřední blízkosti