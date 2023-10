Palestinci útočí na Izrael raketami, do země pronikla i jejich teroristická komanda

Několik desítek raket v sobotu ráno z Pásma Gazy na Izrael vypálili palestinští ozbrojenci. Zemřel jeden člověk a nejméně patnáct dalších je zraněných. Palestinští útočníci také podle izraelských médií pronikli z Pásma Gazy do jižního Izraele, kde se střetávají s policisty a vojáky. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolává nejvýše postavené bezpečnostní činitele.

Sirény varující před raketovým útokem bylo dnes brzy ráno slyšet po několik minut v oblastech v okolí Gazy a také v regionu Tel Avivu. Na sociálních sítích se šíří videa ukazující odpalované rakety a také záběry například z Aškelonu, kde jsou vidět auta v plamenech, zřejmě po zásahu jednou z raket.

Izraelské úřady potvrdily středně těžké zranění 20letého muže, kterého zasáhl šrapnel z rakety. V kritické stavu je podle serveru listu The Times of Israel 70letá žena. Zranění utrpěl také jeden další muž.

Palestinští ozbrojenci se podle serveru listu The Times of Israel a záběrů na sociálních sítích dostali do města Sderot, kde se střetávají s izraelskými silami.

K útoku se přihlásilo radikální hnutí Hamás, které ovládá Pásmo Gazy.