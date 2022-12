Otevřel ústa a vyděsil se. Muž s koronavirem se léčil s překvapivým symptomem

Číňan z města Tchien-ťin, které se nachází sto kilometrů jihovýchodně od Pekingu, se nakazil covidem-19. Při tom se mu projevil nečekaný symptom: zčernal mu jazyk a zuby. Po nedávných protestech Čína většinu opatření proti koronaviru uvolnila a nemocnice se rychle plní pacienty.

Na záběrech, které si pacient průběžně pořizoval, jsou vidět černé skvrny na jeho jazyku a v mezerách mezi zuby. Postupem času mu tento svalový orgán zesvětlal a zůstávaly puchýřky.

Syndrom se nazývá černý chlupatý jazyk a čínští lékaři podle agentury Reuters tvrdí, že k jeho výskytu mohl přispět oslabený imunitní systém a horečka. "Každá infekční nemoc má běžné i neobvyklé projevy," říká pro New York Times Mark Mulligan, specialista na infekční nemoci z NYU Langone Health.

"Zdravé buňky jazyka se rychle vyměňují, ale pokud se starší buňky udrží a vrství se jedna na druhou, vytvoří se tmavý, hustý a chlupatý porost, často nazývaný chlupatý jazyk," řekl americkému deníku Peter Chin-Hong, odborník na infekční choroby z Kalifornské univerzity v San Francisku. Ještě před nástupem covidu-19 se lékaři setkávali s pacienty s chlupatým jazykem, který souvisel s virovými infekcemi, kouřením, užíváním antibiotik a špatnou hygienou. "Onemocnění je častější, než si lidé myslí," potvrdil Chin-Hong.

"Vím, že to pro lidi vypadá opravdu děsivě, ale toto postižení je obvykle dočasné. Někteří lidé mohou také pociťovat pálení uvnitř úst. Ti, kteří mají tento příznak, by se neměli děsit," řekl pro New York Times Chin-Hong. Lidé s chlupatým jazykem mohou používat škrabku na jazyk nebo zubní kartáček, aby tyto buňky jazyka seškrábali, a mohou dbát na správnou ústní hygienu, aby zabránili dalšímu hromadění.

Čínské úřady na začátku pandemie zavedly přísná opatření, díky nimž se zemi s 1,4 miliardy obyvatel tři roky dařilo chránit před nákazou nejzranitelnější občany, ovšem za cenu značných ekonomických ztrát. Po nedávných protestech Čína většinu opatření uvolnila.

Počet infikovaných od té doby rychle roste, o čemž podle AFP svědčí přeplněné nemocnice a vyprodané léky na covidové příznaky v lékárnách. Skutečný rozsah epidemie není zřejmý, protože úřady skončily s plošným testováním a statistiky zaznamenávají jen případy nákazy u pacientů, kteří mají příznaky choroby.

