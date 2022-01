Opačně než je obvyklé. Neznámý člověk přešel z Jižní Koreje do totalitní KLDR

Neznámý člověk překročil přísně střeženou hranici z Jižní Koreje do KLDR. Oznámila to v neděli jihokorejská armáda, která uvedla, že do Severní Koreje vyslala žádost o zajištění bezpečnosti pro tuto osobu. Pchjongjang podle ní zatím nereagoval. Případy zběhnutí z Jižní Koreje do totalitní Severní Koreje jsou vzácné. Výjimečné jsou také útěky přes demilitarizovanou zónu, která země odděluje.

Jihokorejské bezpečnostní složky podezřelou osobu u hranic odhalily v sobotu s pomocí sledovacího zařízení. Vojáci se ji pokusili zadržet, ale nenašli ji, uvedl jihokorejský Společný sbor náčelníků štábů (JCS). Pomocí sledovacího zařízení pak zjistili, že tento člověk překročil hranici. JCS podle agentury Reuters poznamenal, že nemůže potvrdit, zda tato osoba žije, ale do KLDR vyslal skrze horkou linku žádost o ochranu tohoto člověka. Severní a Jižní Korea zůstávají od války z let 1950 až 1953 technicky ve válečném stavu, protože konflikt ukončilo příměří, nikoliv podpis řádné mírové smlouvy. Země rozděluje demilitarizovaná zóna, která je považovaná za nejsilněji ozbrojenou hranici na světě. V pásmu širokém čtyři kilometry a dlouhém 248 kilometrů (a v jeho okolí) leží odhadem na dva miliony min, píše AP. Hranici střeží vojáci, tankové pasti a ploty z ostnatého drátu. V době vrcholícího soupeření za studené války obě Koreje přes toto území vysílaly agenty a špiony, ale v posledních letech nebyly žádné podobné incidenty zaznamenány, poznamenala AP. Od konce 90. let podle ní přeběhlo do Jižní Koreje asi 34 tisíc Severokorejců, aby se vyhnuli chudobě nebo politickému útlaku ve vlasti. Naprostá většina z nich však přišla přes Čínu nebo země jihovýchodní Asie. Útěky Jihokorejců do chudé a autoritářské KLDR jsou velmi vzácné, byť i ty byly v minulosti zaznamenány. Současné překročení hranice se odehrálo v době, kdy Severní Korea uplatňuje přísná protikoronavirová opatření a na začátku roku 2020 uzavřela své hranice. A to i přesto, že dosud žádnou nákazu koronavirem nepotvrdila, upozornil Reuters. Související Video z odvážného útěku vězně. Severokorejce nezastavila elektřina ani vysoká zeď 1:30 V roce 2020 se pokusil dostat zpět domů z Jižní Koreje Severokorejec, který měl údajně příznaky onemocnění covid-19 a vůdce KLDR Kim Čong-un následně vyhlásil totální lockdown v příhraničním městě Kesong. V září téhož roku severokorejské ozbrojené složky zastřelily jihokorejského úředníka, kterého podle Pchjongjangu objevily na lodi ve svých teritoriálních vodách. Pchjongjang to zdůvodnil protikoronavirovými opatřeními, které podle AP zahrnují také zastřelení kohokoliv, kdo se pokusí ilegálně překročit hranice. KLDR se podle Reuters později za jeho smrt omluvila. Video: Severokorejci se nesmí 11 dní smát. Diktátor Kim ukázal, jak na to 0:59 Kim Čong-un si v pátek připomněl desáté výročí úmrtí svého otce Kim Čong-ila. Severokorejci mají 11 dní zakázáno projevovat jakékoli známky štěstí. | Video: Asociated Press