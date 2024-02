Okřídlený špion. Indie osvobodila holuba, o kterém si myslela, že slídil pro Čínu

Indie pustila na svobodu holuba, kterého osm měsíců držela v zajetí pro podezření, že je čínským špehem. Pták, který byl chycen v květnu nedaleko Bombaje, měl na na nohách kroužky s písmem připomínajícím čínštinu, což vyvolalo obavy. Nakonec se ukázalo, že jde o závodního holuba z Tchaj-wanu, který unikl a dostal se až do Indie, informovala agentura AP.

"Policie holuba vyšetřovala pro podezření ze špionáže, ale nyní byl spis uzavřen," uvedl list The Times of India, podle nějž byl pták po celou dobu držen na veterinární klinice v Bombaji. Vypuštěn do volné přírody byl 30. ledna.

Není to poprvé, co holub vzbudil podezření indické policie. V roce 2020 policisté v indické části Kašmíru propustili na svobodu holuba, kterého předtím chytili, když přeletěl přísně střeženou hranici s Pákistánem. Policejní vyšetřování dospělo k názoru, že pták není špion, prý patřil jednomu pákistánskému rybáři.

V roce 2016 vyvolal v Indii rozruch holub, který měl u sebe vzkaz s výhrůžkou premiérovi Naréndrovi Módímu.