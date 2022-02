Uniklé video z amerického průšvihu. Superstíhačka nezvládla přistání na lodi

Na sociální síti Reddit se objevilo nové video z lednové havárie bojového letounu F-35C v Jihočínském moři. Na záběrech z přistávací dráhy letadlové lodi USS Carl Vinson je vidět náraz letounu za více než sto milionů dolarů, který následně exploduje a sjede z paluby do moře.

Několik dní po havárii, která se stala 24. ledna, už unikla na internet fotografie letounu, jak se potápí do moře, a hned po ní video ukazující poslední sekundy před přistáním. Americké námořnictvo o několik dní později potvrdilo pravost fotografie i videa.

Na nově uniklém videu je podle serveru Business Insider slyšet důstojník, který křičí na pilota: "power" a poté "wave off, wave off", aby přerušil přistání.

Další mrazivé okamžiky pak ukazují náraz do rampy lodi. Ten roztříštil hlavní podvozek letounu F-35C. Stroj se odrazil od paluby a narazil do ní čumákem, načež se začal valit do strany a pohltily ho plameny. Záběr z druhé kamery navíc ukazuje, jak trosky mizí za hranou lodi.

Pilot se z letounu za více než 100 milionů dolarů dokázal katapultoval, uvedli představitelé námořnictva. Pilot se ale při nehodě zranil spolu se šesti námořníky.

Námořnictvo pravost nového videa zatím nepotvrdilo, i když se podle Insideru zdá, že záběry odpovídají informacím o incidentu, které se dosud objevily. Podle serveru zatím probíhá oficiální vyšetřování nehody a námořnictvo mezitím pracuje na vyzvednutí letounu 5. generace ze dna moře.



Američané se obávali, že by letoun mohla najít Čína, která si nárokuje téměř celé Jihočínské moře jako své území, a mohla jeho pokročilé technologie využít, píše britský server Guardian.