Používám i nosím "nejprohnilejší Západ". Ruským elitám uniká, jak trapně působí

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se na videu ze summitu G20 na Bali ukázal obklopený výrobky, které ztělesňují podle rétoriky Kremlu „prohnilý Západ“, proti němuž Rusové bojují. Západní značky a řetězce ale podle novináře Ondřeje Soukupa Rusové nepovažují za symbol Západu, nýbrž za důkaz pokroku a urbanizace. „Nevidí v tom žádný rozpor, iPhone je pro ně statusová záležitost,“ komentuje.

Po spekulacích o zdravotním stavu zveřejnil Lavrov v pondělí video, na němž se na hotelu jen v šortkách a tričku připravoval na summit G20. Na stole mu přitom ležel jeden z nejnovějších modelů iPhonu, na ruce měl chytré hodinky taktéž od značky Apple a na sobě tričko se jménem amerického umělce Jeana-Michela Basquiata. Ten se v 70. a 80. letech proslavil jako undergroundový umělec, který bojoval proti rasismu a za práva utlačovaných menšin.

"Nemyslím si, že by to byla provokace. Protože nosit západní oblečení, používat západní techniku i auta je pro ruskou elitu úplně normální," komentuje Soukup z Hospodářských novin. "Podle mého názoru jim to nedochází. Třeba konkrétně s iPhony - bývalému prezidentovi Dmitriji Medveděvovi se mezi lidmi říkalo "ajfončik", čili jako malý iphonek, právě proto, že on byl velký fanoušek této značky," dodává novinář, který se dění v Rusku dlouhodobě věnuje.

Podle Soukupa jsou na tom z hlediska používání západních značek obyčejní Rusové podobně jako kremelská elita. "Iphone je statusová záležitost. A je jim úplně jedno, že je to americký výrobek, byť tedy vyrobený v Číně. Mercedes je pro ně statusová záležitost, nikoliv německý vůz. To je věc, kterou si vůbec nepřipouštějí," podotýká Soukup.

Co ale naopak mezi tamními obyvateli vyvolává pozornost, jsou honosné nemovitosti významných ruských osobností v zemích Západu. "Ve chvíli, kdy slavný televizní propagandista Vladimir Solovjov každý týden hřímá o prohnilém Západu a o tom, jak je potřeba se obětovat, když všichni v zásadě vědí, že má dvě vily na březích severoitalských jezer, tak tam už to trochu rezonuje," zdůrazňuje Soukup.

