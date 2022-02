Novinář, který odjíždí z Ukrajiny: Výbuchy duněly, až se třásla okna autobusu

Kolona aut se zdá být nekonečná, lidem docházejí zásoby vody a potravin a také trpělivost. Reportér Aktuálně.cz Martin Novák, vracející se z Kyjeva, čekal na hraničním přechodu mezi Ukrajinou a Polskem dlouhé hodiny a spolu s ním i tisíce lidí, kteří prchají před válkou.

Den po začátku ruské invaze nastoupil Martin Novák v Kyjevě do autobusu směřujícího do Prahy. Cesta, která by běžně trvala kolem 24 hodin, se ale protáhla. Když s ním autorka článku v neděli dopoledne mluvila, byl na cestě dva dny a stále čekal na Ukrajině, která je pod útokem ruských jednotek. Hranice překročil až v neděli večer.

"Chvílemi to jelo pomalu, pak zase dobře. U větších měst se doprava zpomalovala," líčí. Kromě plných silnic vedoucích z východu země na západ se tvořily fronty také před benzinovými pumpami, kde se lidé snažili na poslední chvíli natankovat.

"Když jsme vyjížděli z Kyjeva, výbuchy duněly ze všech stran, až se třásla okna autobusu. Žádné boje jsem ale neviděl," popisuje. "Za Kyjevem to ustalo a až druhý den ráno ve Lvově byly slyšet varovné sirény upozorňující, že by se lidé měli jít schovat do krytů," dodává, jak vypadala situace v sobotu. Lvov je vzdálený okolo 540 kilometrů od ukrajinské metropole.

Do žádného krytu ale nešel, spolu s ostatními cestujícími zůstal v autobuse. "To nemělo smysl, v tu chvíli neuděláte nic."

Varování často neuposlechli ani další lidé, kteří se v té chvíli nahromadili na nádraží a snažili se dostat do autobusů. "Řidiči museli násilím bránit lidem, aby nenastupovali do autobusů, protože v nich už nebylo místo," uvádí reportér. "I po cestě kolem silnic stáli lidé, kteří se zoufale snažili dostat do autobusu nebo čehokoliv, co jelo."

Vědí, proč utíkají

K ukrajinsko-polské hranici, na přechod Medyka-Shehyni, dojeli v sobotu odpoledne. K hraniční kontrole vedou dva jízdní pruhy, hlavní bránu hlídají vojáci a mezi vozidly chodí příslušníci národní gardy, kteří dohlížejí na pořádek.

Kolonu aut, která se zde do nedělního dopoledne vytvořila, popisuje Martin Novák jako nekonečnou. "Určitě jsou tu desetitisíce lidí," odhadoval ve chvíli, kdy se spojil s redakcí Aktuálně.cz. Většina z nich jsou podle jeho slov matky s dětmi a starší páry.

V autobuse s Novákem jedou mimo jiné dívky, které studují v Polsku. Další lidé míří do Švýcarska, Německa nebo Velké Británie. Většina z nich má v zahraničí zázemí. Mezi cestujícími ale byli také lidé, kteří prchali z východu země, kde jsou boje silnější, a vystoupili ve Lvově. Zde se chtěli rozhodnout, co dál. "Do Lvova jela rodina se dvěma dětmi a jejich táta se mě ptal, jak je to s přijímáním uprchlíků v Česku," popisuje jeden ze zážitků z dlouhé cesty novinář.

Zbytek jeho spolucestujících neustále sleduje mobily a snaží se zůstat ve spojení s lidmi, kteří na Ukrajině zůstali. Jedna žena například dostala zprávu, že Rusové bombardovali ulici sousedící s jejím domem. Další má v Kyjevě sestru, která byla zrovna na cestě na nákup, když začalo bombardování. "Paní, která seděla vedle mě, do telefonu říkala dceři: 'Teď nikam nejezděte, zůstaňte doma a nakupte si zásoby. Musíte to nějak přečkat, snad se vám pak podaří dostat se za námi'," vybavuje si. "Je tragické to sledovat," dodává.

I přes velké množství obyvatel, kteří se chtějí dostat ze země, Novák upozorňuje, že jde pouze o část Ukrajinců. Mladších mužů je mezi lidmi, které viděl, minimum, protože ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil všeobecnou mobilizaci, a tak ani nesmějí opustit zem.

"Lidé vědí, proč utíkají. Paní, která vystoupila ve Lvově, říkala, že spousta sousedů z její čtvrti na severu Kyjeva začala prchat poté, co se začaly šířit zprávy o skupinách Rusů v ulicích, převlečených do ukrajinských uniforem. V některých částech země už není voda a elektřina. Spousta lidí proto na nic nečekala, sbalila si to nejnutnější a snažila se odtamtud co nejrychleji dostat," doplňuje.

Dochází voda i jídlo

Napjatá je také situace na hranicích, kde pasová kontrola probíhá velmi pomalu. Lidem, kteří s tak dlouhou cestou nepočítali, postupně dochází voda a jídlo. Musí se proto spoléhat na dobrotu místních, kteří roznášejí čaj a namazané chleby. Dobrovolníci také přivezli různé věci pro děti.

Přesto se nálada v koloně zhoršuje a začínají pracovat nervy. "Nějaké ženě se nelíbilo, že autobusy jezdí v samostatném pruhu, když ona byla v autě s dětmi sama. Stoupla si proto před autobusy a řekla, že neodejde, dokud nedostanou přednost auta s malými dětmi," vypráví reportér Aktuálně.cz.

Nervózní nejsou jen lidé mířící za hranice, ale také pořádkové jednotky. "Pár aut se pokoušelo dostat se dopředu, a tak jela v protisměru. Jenže tam taky jezdí auta, a tak se je policie snažila usměrnit. Byly to divoké hádky. Viděl jsem, že příslušník národní gardy mířil do auta puškou."

V neděli večer se však autobusu podařilo překročit hranice do Polska. Ten by měl přes Varšavu dojet až do Prahy.

