Šahídy jsou výrazně nebezpečnější. Rusové s nimi teď loví nečekané cíle

"Čelit takovým Šahídům je ještě náročnější, protože jsou pilotovány v reálném čase, což umožňuje operátorovi reagovat na aktuální situaci, a dokonce se pokusit zasáhnout naše letadla nebo vrtulníky ve vzduchu," uvedl pro server Business Insider náměstek ukrajinského ministra obrany pro inovace, Jurij Myronenko.
Komunikaci pilotů s novými modely Šahídů mají zajišťovat antény rozmístěné v Rusku, v Bělorusku a v okupovaných oblastech Ukrajiny. Kyjev, který je skoupý na informování o svých ztrátách, ale zatím oficiálně nepřiznal, že by některé z jeho letadel zneškodnil tento stroj íránské provenience.
Sám se naopak chlubí, že na konci listopadu ukrajinské speciální jednotky dronem určeným pro údery v týlu poprvé v historii zneškodnily ruský vrtulník Mi-8. Business Insider ale nemohl tuto informaci nezávisle ověřit, nicméně hlášení o "sestřelených" vrtulnících jinými typy dronů se množí.
Ukrajina se velmi spoléhá na stíhačky a vrtulníky, které pomáhají likvidovat ruské dálkové sebevražedné drony. Podle Business Insideru se nyní zdá, že nová ruská taktika zaměřená na lov letadel pomocí dronů je pokusem Kremlu nahlodat protivzdušnou obranu Kyjeva.
Člen ukrajinské jednotky speciálních operací řekl Business Insideru, že Rusko nyní vyrábí tolik různých typů Šahídů a že je stále více používá i k útokům na frontě. "Je to velká hrozba a každý den se stává větším problémem," prohlásil operátor s volacím znakem "Dravec".
Ukrajinská vojenská rozvědka GUR potvrdila, že Rusko používá k útokům na frontové pozice také jeden z nejnovějších typů Šahíd-107 s trupem z uhlíkových vláken, s rozpětím křídel tři metry, který je vybaven křížovými ocasními stabilizátory. GRU odhaduje, že má operační dosah 300 kilometrů. Jeden z nalezených dronů nesl 15kilogramovou vysoce výbušnou hlavici.
Myronenko řekl, že Ukrajina je schopná reagovat velmi rychle. "Ale to, jak přesně, je něco, co může být prozrazeno pouze s odstupem času, jakmile nepřítel pochopí povahu protiopatření, a ta již nebudou poskytovat konkurenční výhodu," dodal náměstek ukrajinského ministra, který dříve velel jednotce operátorů dronů.