Zakryjte ulice měst. Záběry z dronu Rusů potvrzují obavy, Ukrajinci bijí na poplach

Nejen zkušení operátoři bezpilotních systémů z jednotky Muramasa, kteří válčili u Avdijivky a Pokrovsku, varují Kyjev před dovednostmi ruského agresora. Doporučují co nejrychleji posílit protivzdušnou obranu měst nejen proti sebevražedným dronům typu Šahíd a Gerbera.
Nebezpečím pro mnoho civilistů se brzy stanou malé FPV drony, zejména ty řízené optickým vláknem, kterým nelze rušit signál. "Během tří až šesti měsíců mohou překonat vzdálenost až 100 km a doletět do velkých ukrajinských měst," varoval velitel bezpilotních systémů 13. brigády Národní gardy "Khartija" Igor Rajkov. Dnes mají bezpilotní systémy řízené optickým kabelem většinou dolet do čtyřiceti kilometrů, to se ale může brzy výrazně změnit.
Rajkov upozornil na případ z Karamtorska, které leží dvacet kilometrů od frontové linie dotyku a stále v něm žije 100 tisíc obyvatel. Rusové zveřejnili záběry, na kterých jejich dron poletuje ulicemi tohoto města, až si nakonec vybere za cíl zaparkované auto. Ukrajinci po úderu ukázali, že se jednalo o bezpilotní stroj řízený pomocí optického vlákna.
"Dnes je to náhoda, nejde o systém. Ale zítra, řekněme za tři měsíce, se to normálním stane. Pokud nechcete skončit v zóně smrti, připravte protiopatření už dnes," vzkazuje Rajkov. Rusko svými drony už dlouhodobě útočí na civilní cíle po celé Ukrajině. Drony, i ty s optickými vlákny, používají pro své údery na vojenské cíle i Ukrajinci.
Rusové zavedli na bojiště tuto technologii jako první. Fyzické spojení dronu s ovladačem operátora umožňovalo nepřerušovaný přenos dat a navigace. Omezením tak zůstává délka vlákna a horší manévrovatelnost oproti dronům řízeným radiovým signálem.
V případě Kramatorsku si operátor záměrně vybral prázdné vozidlo pravděpodobně s cílem vyvolat paniku a ovlivnit morálku veřejnosti, píše americký server The National Interest. Ukrajinci kvůli FPV dronům zakrývají hlavně zásobovací cesty k frontovým jednotkám sítěmi, nyní přibývá výzev, aby města jako Kramatorsk udělala totéž pro své ulice a veřejná prostranství.
Serhij Sternenko, jehož nadace je údajně největším nestátním dodavatelem FPV dronů na Ukrajině, se také domnívá, že by města poblíž fronty měla omezit pohyb civilistů nebo úplně evakuovat neozbrojené osoby. "Bude to jen horší, protože technologie neustrnou na místě," dodává Sternenko.
Ukrajinci se snaží najít aktivní protiopatření. Brigáda Magyar Birds vyvinula systém mobilních radarů, který poskytuje včasné varování před FPV drony. Když jednotka takový stroj zaregistruje, pošle k němu stíhací drony, aby ho sestřelily.