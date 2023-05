Drogy i špatná zdravotní péče. Výcvik pro elitní mariňáky Navy Seals je tvrdý až moc

Výcvikový program elitní jednotky amerického námořnictva, takzvaných Navy Seals, známý svou vysokou fyzickou i mentální náročností, je problematický kvůli nedostatečnému dohledu, užívání drog a špatné zdravotní péči.

Zjistila to nová vyšetřovací zpráva, která vznikla poté, co loni během výcviku zemřel 24letý voják. Podle ní účast v kurzu vystavuje jeho účastníky vysokému riziku zranění nebo smrti, napsal server BBC.

Kurz známý pod zkratkou BUD/S musí absolvovat všichni zájemci o vstup do jednotek Seals a obecně je považován za jeden z nejnáročnějších výcviků vůbec. Trvá 24 týdnů a nedokončí jej zhruba 70 až 85 procent adeptů.

Vojáci se musí vypořádat mimo jiné s extrémní fyzickou zátěží, nedostatkem spánku a velmi náročnými podmínkami. Nejtěžší je v tomto ohledu takzvaný Hell Week (Pekelný týden), kdy během pěti dní účastníci výcviku spí méně než čtyři hodiny, musí vydržet dlouhé hodiny ve studené vodě a téměř neustálé fyzické vypětí.

Způsob výcviku zkoumali vyšetřovatelé poté, co loni v únoru, několik hodin po skončení pekelného týdne, zemřel kvůli akutnímu zápalu plic voják Kyle Mullen. Zpráva konstatuje, že nikdo z instruktorů neposkytl Mullenovi zdravotní pomoc a že zdravotník dokonce dvakrát instruoval vojáky, aby nekontaktovali lékaře, protože by to narušilo výcvik. Podle stanice CBS nyní kvůli tomu nejméně deseti lidem včetně dvou vysokých důstojníků hrozí trestní stíhání.

Zpráva také uvádí, že problém představuje fakt, že mnoho adeptů výcviku se uchyluje k drogám zvyšujícím výkon, aby kurzem dokázali projít. Píše se v ní rovněž o tom, že sami vojáci často nenahlašují zdravotní problémy kvůli atmosféře, v níž instruktoři vyzdvihují schopnost překonat překážky navzdory nepohodlí a fyzickým obtížím.

Šéf tréninkového programu, kapitán Brad Geary, závěry zprávy nepovažuje za směrodatné. Podle něj není výcvik náročnější než dříve a vysoká míra odpadlíků souvisí s "nedostatkem mentální odolnosti současné generace". Kontradmirál Keith Davids v oficiálním prohlášení uvedl, že plnění náročných bojových úkolů vyžaduje tvrdý a často i rizikový výcvik. "Náš výcvik je nekompromisní a náročný, ale zároveň je třeba ho vést s jasným závazkem ohledně bezpečnosti a metodické přesnosti," citovala jej BBC.