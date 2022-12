Norsko opouští miliardáři, vadí jim daně. Míři do Švýcarska, Kanady nebo Itálie

Norsko letos zažívá rekordní odliv milionářů a miliardářů do Švýcarska. Podle záznamů finančních úřadů se ze severské země přesunula do Švýcarska třicítka z nejbohatších Norů a několik dalších se zaregistrovalo v Kanadě, Itálii či na Kypru. Vadí jim především vysoké daně z majetku a kapitálových příjmů, které levicová vláda plánuje dále zvýšit, napsal deník Financial Times.

Mezi velkými podnikateli, kteří letos opustili Norsko a přesunuli svou daňovou povinnost do Švýcarska, je i známý miliardář Kjell Inge Rokke, který patřil k nejbohatším lidem v Norsku. Rokke své rozhodnutí nechtěl komentovat. Podle jeho daňového přiznání, které je v Norsku veřejné, v loňském roce zaplatil na daních z příjmů a majetku 181 milionů norských korun, tedy zhruba 400 milionů českých korun. Související Foto: Nadšenci se snaží ulovit polární záři. Na barevná světla čekají hodiny v mrazu 28 fotografií Podle deníku Dagens Naeringsliv byl letošní odchod norských milionářů a miliardářů do zahraničí nejmasivnější za posledních 13 let. Z daňového hlediska se tak přesunul majetek v hodnotě bezmála 29 miliard norských korun, v přepočtu 67 miliard českých korun, píše list. Podle Financial Times je hlavním důvodem odchodu některých miliardářů a milionářů ze země vysoká majetková daň. Její sazba činí až 1,1 procenta ročně z majetku nad 1,7 milionu korun, zhruba čtyři miliony českých korun. Daň se platí také z podnikového majetku, což podle analytičky Mathildy Fastingové vede k pokřivení podnikatelského prostředí v zemi. "Nutí to vlastníky žádat po svých firmách dividendu, která je někdy vyšší než zisk," uvádí Fastingová, podle které to může vést k omezování investic. Majetková daň je v Norsku ožehavým politickým tématem. Opoziční pravice říká, že by ji nejraději zrušila, levicová vláda premiéra Jonase Gahra Storea naopak schválila opatření, která majetkovou daň fakticky zvýší. Na příští rok vláda chystá "daň z odchodu", kterou zaplatí právě ti poplatníci, kteří se rozhodnou přesunout svou daňovou povinnost do zahraničí. "S touto vládou strávíme ještě dva roky a může být i hůře," tvrdí Fastingová. Související Ruští miliardáři našli klidnou oázu pro své peníze, letadla a jachty. Dubaj je vítá Náměstek ministra financí Erlend Trygve Grimstad vládní politiku hájí. Podle něj odliv miliardářů a milionářů není nijak dramatický. Bohatší lidé by měli podle něj platit více do společné kasy. "Kdo má úspěch z norského modelu, musí více přispívat," uvedl náměstek. Zdaleka ne všichni bohatí podnikatelé se ale chystají odejít z Norska. Například manažer Nicolai Tangen, který řídí norský státní investiční fond, říká, že své daně platí rád. Daňový přesun do zahraničí nechystá ani šéf přední norské průmyslové firmy AutoStore Karl Johan Lier. "Mám tady rodinu, mám tady vnoučata. To je v této souvislosti důležitější než daně," řekl muž, který loni odvedl na daních mezi fyzickými osobami devátou nejvyšší částku.