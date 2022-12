Muž v Německu pobodal dvě děti, které šly do školy. Starší dívka zemřela

Život 14leté dívky a těžké zranění o rok mladšího děvčete si v pondělí ráno vyžádal útok muže v Illerkirchbergu na jihozápadě Německa. Podezřelého, který na dívky zaútočil při jejich cestě do školy, už podle agentury DPA policie zatkla. Motiv činu zjišťuje.

Muž se po útoku v obci v Bádensku-Württembersku skryl v obytném domě. Zda v něm bydlí, není jasné. Policie posléze budovu obklíčila, vstoupila dovnitř a tři lidi zadržela, mezi nimi i údajného pachatele. Na místo přijela i specializovaná zásahová jednotka.

Policisté nyní chtějí zadržené vyslechnout. Neuvedli zatím, o koho jde. Není také jasné, jak a čím přesně muž na dívky zaútočil. Web listu Bild napsal, že útočník držel nůž.

Jeden z kolemjdoucích rozhlasové a televizní stanici SWR řekl, že na místě činu, kam se vydal, když odtud slyšel zvuky, našel krvácející dívku s "obrovskou bodnou ranou v břiše". Druhá dívka podle něj měla bodnou ránu pod hrudníkem. Policie to zatím nepotvrdila.

Napadené dívky odvezla rychlá záchranná služba do nemocnice. Ráno kolem 7:30, kdy se útok stal, mířily na školní autobus, kterým jezdí do sousední obce do školy.

Podle agentury DPA policie zřejmě v pondělí odpoledne uspořádá k případu tiskovou konferenci.

Illerkirchberg leží zhruba dvě hodiny západně od Mnichova a žije v něm asi 5000 obyvatel.