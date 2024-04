New York zasáhlo zemětřesení o síle 4,8 stupně, pocítilo ho 42 milionů lidí

Newyorskou metropolitní oblast dnes zasáhlo zemětřesení o síle 4,8 stupně, píše agentura AP s odvoláním na americkou geologickou službu USGS. Otřesy podle ní pocítilo možná víc než 42 milionů lidí, avšak žádné rozsáhlé škody doposud hlášeny nebyly.

Ohnisko zemětřesení se podle USGS nacházelo u městečka Lebanon v New Jersey a podle prvních údajů měly otřesy sílu 4,8 stupně. O otřesech USGS informovala v 10:23 místního času (16:23 SELČ). Podle informací geologické služby mohlo zemětřesení pocítit více než 42 milionů lidí. Zemětřesení jsou na severovýchodě Spojených států vzácná. Tentokrát však byly otřesy podle agentury Reuters cítit od Pensylvánie po Massachusetts.

Zhruba 30 minut po prvních otřesech newyorské úřady informovaly na sociálních sítích, že ve městě nebyly hlášeny škody ani zranění. Starosta města Eric Adams byl o zemětřesení informován. Jeho mluvčí Fabien Levy sdělil, že úřady stále vyhodnocují možné dopady zemětřesení, ačkoliv dosud neobdržely žádná hlášení o škodách. Guvernérka New Yorku Kathy Hochulová uvedla, že úřady neberou zemětřesení na lehkou váhu, jelikož by mohlo dojít k následným otřesům. Bílý dům oznámil, že prezident Joe Biden byl o zemětřesení informován a "je v kontaktu s federálními, státními a místními představiteli".

Osmatřicetiletá obyvatelka Bronxu Charita Walcottová uvedla, že zemětřesení bylo "jako silné dunění, které trvalo asi 30 sekund". V sídle OSN na Manhattanu ředitelka organizace Save the Children náhle přestala hovořit v Radě bezpečnosti o válce v Pásmu Gazy, když se začaly třást kamery. Palestinský zástupce při OSN Rijád Mansúr následně podotkl: "Třese se kvůli vám zem".

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) oznámil leteckým společnostem, že kvůli zemětřesení mohou očekávat zpoždění letů na newyorských letištích až do poledne, a to přibližně o 30 až 45 minut. Některé lety směřující do New Yorku byly podle sledovacího webu FlightAware odkloněny na jiná letiště. "Letecký provoz se obnovuje tak rychle, jak je to jen možné," uvedl FAA.