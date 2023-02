Neuvěřitelná pátrací akce. V Austrálii našli nebezpečný "radioaktivní hrášek"

Zpravodajství většiny anglosaských médií včetně americké CNN nebo britské BBC se poslední dny věnovalo předmětu o velikosti hrášku. V Západní Austrálii se při převozu na trase dlouhé 1400 kilometrů mezi městy Newman a Perth ztratila radioaktivní kapsle.

Předmět převáželo nákladní auto z dolu severně od Newmanu. Látka uvnitř kapsle se běžně využívá při důlních pracích, uvedl zpravodajský server BBC News. Obsahuje malé množství radioaktivního cesia-137, které po dotyku může způsobit vážné zdravotní problémy.

Úřad hasičských a záchranných služeb státu Západní Austrálie již dříve uvedl, že kapsli o průměru šest milimetrů a délce osm milimetrů nelze použít jako zbraň, ale mohla by způsobit radiační popáleniny a další zdravotní potíže, například rakovinu.

Australské televize referovaly o tom, že malá kapsle vypadla z auta dírou po uvolněném šroubu. "Pokud by někdo předmět našel, ocenili bychom, kdyby s ním nemanipuloval," žádal veřejnost hlavní hygienik Západní Austrálie Andrew Robertson.

Oblast pátrání po ztracené kapsli byla obrovská. Odpovídala zhruba vzdálenosti z Washingtonu DC do Orlanda na Floridě, napsala BBC. Poušť ve státě je odlehlá a patří k nejméně obydleným místům v zemi. Pouze každý pátý obyvatel Západní Austrálie žije mimo hlavní město státu Perth.

Po týdenním pátrání se tuto středu podařilo kapsli najít asi 50 kilometrů jižně od města Newman. "Nacházela se dva metry od krajnice. Vozidlo, které ji identifikovalo, jelo rychlostí 70 kilometrů za hodinu. V tu chvíli specializované detekční zařízení zachytilo záření vyzařované pohřešovanou kapslí. Pátrací tým poté použil přenosné detekční zařízení, aby kapsli lokalizoval," popsal Darren Klemm z Úřadu hasičských a záchranných služeb státu Západní Austrálie.

Zařízení je součástí hustoměru, který používala v dole Gudai-Darri v odlehlé oblasti Kimberley společnosti Rio Tinto. "Faktem prostě je, že se zařízení nemělo nikdy ztratit," řekl člen vedení společnosti Simon Trott. "Rio Tinto by ráda uhradila náklady na pátrání, pokud by o to vláda požádala," dodal Trott.