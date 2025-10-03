Zahraničí

Zákulisí zadržené Češky v Izraeli: Nesouhlasila s deportací, nakonec rozhodne až soud

před 9 minutami
Případ zadržené české aktivistky v Izraeli se komplikuje. Podle diplomatických zdrojů redakce Aktuálně.cz totiž odmítla podepsat souhlas o deportaci, čímž si měla oddálit návrat do své vlasti. Češka z gazanské humanitární flotily přitom tvrdí, že byla unesena izraelskou armádou, a nyní žádá Černínský palác o to, aby ji dostal domů. Ve výsledku o její deportaci musí ale rozhodnout až tamější soud.
Gaza, Flotila, Greta Thurnbergová, Izrael, blokáda, Španělsko, Šárka Přikrylová
Šárka Přikrylová, aktivistka, Gaza, Izrael, Palestina
Šárka Přikrylová, aktivistka, Gaza, Izrael, Palestina
Gaza, Izrael, flotila, Greta Thunbergová, sumud, plachetnice, zásah, armáda
Gaza, Izrael, flotila, Greta Thunbergová, sumud, plachetnice, zásah, armáda Zobrazit 6 fotografií

"Pokud sledujete toto video, znamená to, že jsem byla unesena izraelskými okupanty a proti své vůli odvezena do Izraele. Řekněte mé vládě, aby přestala být spoluvina s Izraelem a aby mě přivedla domů," řekla ve čtvrtek Přikrylová ve videu na účtu švýcarské skupiny Waves Of Freedom. Na závěr vyzvala k "zastavení genocidy proti palestinskému lidu".

Zdroje z diplomatických kruhů nicméně sdělily redakci Aktuálně.cz, proč se může záchrana Šárky Přikrylové ještě zkomplikovat. Klíčový byl totiž její deklarovaný souhlas s deportací z Izraele, díky kterému by se mohla pak dostat rychleji do vlasti. Češka z gazanské flotily ale údajně odmítla dokument stvrdit svým podpisem.

"Drží se toho, že byla do Izraele unesena. V praxi to znamená, že o její deportaci musí rozhodnout soud. To se stane až v příštím týdnu," řekl Aktuálně.cz zdroj, který je blíže seznámený s případem zadržené české aktivistky.

V souvislosti s prekérní situací, do které se Přikrylová dostala, se má před sídlem ministerstva zahraničí odehrát demonstrace za její propuštění, třebaže měla své propuštění na svobodu v rukou.

"Náš diplomat v pátek dopoledne navštívil zadržovanou českou občanku v detenčním zařízení. Fyzicky je v pořádku, se svou právničkou mluvila. O deportaci nyní rozhoduje soud, ambasáda ji tedy nadále bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb, a to do momentu deportace," sdělil k situaci mluvčí české diplomacie Daniel Drake.

K informaci, zda Přikrylová opravdu odmítla podepsat souhlas s deportací, aby se mohla vrátit z Izraele do Česka, uvedl redakci, že to nebude komentovat.

Česká vláda mlčí o genocidě, řekla v rozhovoru

Přikrylová ještě před svým zadržením promluvila exkluzivně pro Aktuálně.cz o plavbě k Pásmu Gazy, kam chtěla flotila více než 50 lodí prorazit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc Palestincům. "Naše vlády, včetně té české, o současné genocidě v Gaze mlčí. Podle mezinárodního práva jsou tak za situaci na místě spoluzodpovědné," řekla redakci v rozhovoru.

Součástí zadržené flotily byla i švédská aktivistka Greta Thunbergová, což potvrdila i Přikrylová. "Se mnou na lodi přímo není, ale je součástí výpravy. Dříve byla i členkou hlavní rozhodovací rady. Z té ale nedávno odstoupila," podotkla. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Zadrželi i slovenského občana

Mezi zhruba 400 zadrženými lidmi, kteří byli na palubě lodí flotily, byl i jeden slovenský občan. V detenčním centru ho navštívila slovenská velvyslankyně v Izraeli Barbara Mešťanová, uvedlo slovenské ministerstvo zahraničí. Muži jako ostatním účastníkům flotily hrozí deportace. Slovenský zastupitelský úřad mu poskytuje konzulární pomoc.

Izraelská armáda zasáhla proti flotile v noci na čtvrtek. Server The Times of Israel v pátek napsal, že ke Gaze tento týden vyplula z Itálie nová humanitární flotila, která se rovněž chce pokusit prolomit izraelskou blokádu Pásma Gazy. Skupina devíti lodí se kolem oběda nacházela u řeckého ostrova Kréta.

České ministerstvo zahraničí dlouhodobě důrazně nedoporučuje občanům cestovat do Pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková. "Možnost poskytnout zde pomoc v nouzi je omezená či přímo nemožná, stejně jako pomoc se vstupem do Pásma Gazy a jeho následným opuštěním," uvedl již dříve úřad.

Válka si řekla o desítky tisíc životů

Válka v Gaze začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Většinu propustili výměnou za několik tisíc palestinských vězňů při dvou příměřích, která vyjednaly Egypt, Katar a Spojené státy a která platila koncem listopadu 2023 týden a letos od 19. ledna dva měsíce.

Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 66 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael Palestina Greta Thunbergová aktivismus ministerstvo zahraničí domácí humanitární pomoc

