Zákulisí zadržené Češky v Izraeli: Nesouhlasila s deportací, nakonec rozhodne až soud

"Pokud sledujete toto video, znamená to, že jsem byla unesena izraelskými okupanty a proti své vůli odvezena do Izraele. Řekněte mé vládě, aby přestala být spoluvina s Izraelem a aby mě přivedla domů," řekla ve čtvrtek Přikrylová ve videu na účtu švýcarské skupiny Waves Of Freedom. Na závěr vyzvala k "zastavení genocidy proti palestinskému lidu".
Zdroje z diplomatických kruhů nicméně sdělily redakci Aktuálně.cz, proč se může záchrana Šárky Přikrylové ještě zkomplikovat. Klíčový byl totiž její deklarovaný souhlas s deportací z Izraele, díky kterému by se mohla pak dostat rychleji do vlasti. Češka z gazanské flotily ale údajně odmítla dokument stvrdit svým podpisem.
"Drží se toho, že byla do Izraele unesena. V praxi to znamená, že o její deportaci musí rozhodnout soud. To se stane až v příštím týdnu," řekl Aktuálně.cz zdroj, který je blíže seznámený s případem zadržené české aktivistky.
V souvislosti s prekérní situací, do které se Přikrylová dostala, se má před sídlem ministerstva zahraničí odehrát demonstrace za její propuštění, třebaže měla své propuštění na svobodu v rukou.
"Náš diplomat v pátek dopoledne navštívil zadržovanou českou občanku v detenčním zařízení. Fyzicky je v pořádku, se svou právničkou mluvila. O deportaci nyní rozhoduje soud, ambasáda ji tedy nadále bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb, a to do momentu deportace," sdělil k situaci mluvčí české diplomacie Daniel Drake.
K informaci, zda Přikrylová opravdu odmítla podepsat souhlas s deportací, aby se mohla vrátit z Izraele do Česka, uvedl redakci, že to nebude komentovat.
Česká vláda mlčí o genocidě, řekla v rozhovoru
Přikrylová ještě před svým zadržením promluvila exkluzivně pro Aktuálně.cz o plavbě k Pásmu Gazy, kam chtěla flotila více než 50 lodí prorazit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc Palestincům. "Naše vlády, včetně té české, o současné genocidě v Gaze mlčí. Podle mezinárodního práva jsou tak za situaci na místě spoluzodpovědné," řekla redakci v rozhovoru.
Součástí zadržené flotily byla i švédská aktivistka Greta Thunbergová, což potvrdila i Přikrylová. "Se mnou na lodi přímo není, ale je součástí výpravy. Dříve byla i členkou hlavní rozhodovací rady. Z té ale nedávno odstoupila," podotkla. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.
Zadrželi i slovenského občana
Mezi zhruba 400 zadrženými lidmi, kteří byli na palubě lodí flotily, byl i jeden slovenský občan. V detenčním centru ho navštívila slovenská velvyslankyně v Izraeli Barbara Mešťanová, uvedlo slovenské ministerstvo zahraničí. Muži jako ostatním účastníkům flotily hrozí deportace. Slovenský zastupitelský úřad mu poskytuje konzulární pomoc.
Izraelská armáda zasáhla proti flotile v noci na čtvrtek. Server The Times of Israel v pátek napsal, že ke Gaze tento týden vyplula z Itálie nová humanitární flotila, která se rovněž chce pokusit prolomit izraelskou blokádu Pásma Gazy. Skupina devíti lodí se kolem oběda nacházela u řeckého ostrova Kréta.
České ministerstvo zahraničí dlouhodobě důrazně nedoporučuje občanům cestovat do Pásma Gazy, kde je bezpečnostní situace velice riziková. "Možnost poskytnout zde pomoc v nouzi je omezená či přímo nemožná, stejně jako pomoc se vstupem do Pásma Gazy a jeho následným opuštěním," uvedl již dříve úřad.
Válka si řekla o desítky tisíc životů
Válka v Gaze začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Většinu propustili výměnou za několik tisíc palestinských vězňů při dvou příměřích, která vyjednaly Egypt, Katar a Spojené státy a která platila koncem listopadu 2023 týden a letos od 19. ledna dva měsíce.
Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 66 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle nevládních organizací přes 80 procent palestinských obětí byli civilisté.