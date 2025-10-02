Zprávy

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Gretu a spol. zadrželi vojáci

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile, která navzdory blokádě směřovala s humanitární pomocí do Pásma Gazy, informovali podle agentury AFP a Reuters zástupci flotily a izraelské úřady.
Zásah na palubě lodi Oxygono, která je součástí flotily mířící do Gazy (výstřižek z živě streamovaného videa), 2. 10. 2025.
Zásah na palubě lodi Oxygono, která je součástí flotily mířící do Gazy (výstřižek z živě streamovaného videa), 2. 10. 2025. | Foto: Reuters

Podle účastníků humanitární plavby Středozemním mořem použily izraelské ozbrojené síly při zásahu vodní děla a nelegálně zadržely posádky plavidel. Izraelská strana uvedla, že zastavila několik lodí a jejich posádky převezla do přístavu.

Izraelské námořnictvo podle Reuters před zásahem flotilu vyzvalo, aby změnila kurz a zamířila k izraelskému přístavu Ašdod, kde by mohla humanitární pomoc vyložit a izraelské úřady by ji poslaly do Pásma Gazy. Podle izraelského ministerstva zahraničí při zásahu následně izraelské síly několik lodí flotily zastavily a jejich posádky převezly do izraelského přístavu. Na síti X sdílelo video zachycující, jak příslušník izraelských sil odvádí z lodi švédskou aktivistku a účastnici flotily Gretu Thunbergovou. V příspěvku ministerstvo doplnilo, že Thunbergová "i její přátelé jsou v bezpečí a zdraví".

Izraelská armáda začala se záchytem flotily, jež míří s pomocí do Gazy

Zástupci flotily s názvem Global Sumud Flotilla na síti Telegram uvedli, že izraelské síly postupovaly při zásahu agresivně. "Do lodě Florida úmyslně najely a proti Yulaře, Meteque a dalším plavidlům použily vodní děla," sdělili účastníci humanitární plavby. Členové všech posádek jsou podle nich v pořádku. Podle francouzské europoslankyně Rimy Hassanové izraelské síly zadržely stovky lidí, včetně jí samotné.

Podle flotily zasáhly izraelské síly proti jejím lodím v mezinárodních vodách. Mezi zadrženými plavidly je také loď Aurora, na které plula Češka Šárka Přikrylová. Ta dříve ČTK potvrdila, že flotilu obklíčili izraelští vojáci. Na Telegramu zástupci flotily uvádějí, že 30 lodí dál pokračuje v plavbě k Pásmu Gazy. Podle jejich informací jsou plavidla přibližně 85 kilometrů od pobřeží.

Teroristické hnutí Hamás, které Pásmo Gazy ovládá, označilo zadržení účastníků flotily za pirátství a námořní terorismus, útok odsoudilo i turecké ministerstvo zahraničí. Kolumbijský prezident Gustavo Petro ve středu po zásahu proti flotile, který označil za zločin, vyhostil izraelskou diplomatickou delegaci. Kolumbie s Izraelem přerušila diplomatické vztahy už v roce 2024, v zemi ale podle AFP i poté zůstali čtyři diplomaté.

Flotilu tvoří podle agentury AP téměř 50 lodí se zhruba 500 lidmi. Jsou mezi nimi i švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová, vnuk někdejšího jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely Mandla Mandela a několik evropských zákonodárců.

Izrael dal opakovaně najevo, že flotilu nenechá doplout k Pásmu Gazy, kde vede válku proti Hamásu, který v říjnu 2023 na jihu Izraele zabil na 1200 lidí. Od té doby Izrael v pásmu zabil podle tamního ministerstva zdravotnictví přes 66 tisíc lidí, většinou civilistů. OSN tato data považuje za spolehlivá. Izraelský postup v Pásmu Gazy je terčem kritiky řady zemí i mezinárodních organizací.

 
