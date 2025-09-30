Češka se plaví s Gretou do Gazy. "Prolomíme izraelskou blokádu, máme několik scénářů"

V minulosti se izraelskou blokádu, a dříve také egyptskou, snažilo prolomit do Pásma Gazy více podobných flotil, žádná ale nebyla úspěšná. Izraelská armáda plavidla donutila změnit směr k izraelskému pobřeží a například letos v červnu členy posádky jedné lodi, včetně Thunbergové a francouzské europoslankyně Rimy Hassanové, zadržela. Po několika dnech byli všichni z Izraele vyhoštěni. Nyní se tedy flotila pokusí do Gazy dostat znovu.
Co je cílem vaší cesty do Gazy?
Naším cílem je dopravit do Gazy humanitární pomoc a prolomit blokádu, aby se státy už nemohly vymlouvat, že se tam nemohou dostat. Naše vlády, včetně té české, o současné genocidě v Gaze mlčí. Podle mezinárodního práva jsou tak za situaci na místě spoluzodpovědné.
Kolik humanitární pomoci chcete do Gazy přivézt?
To množství je spíše symbolické. Jde nám opravdu o to, prolomit koridor, aby se vlády už nemohly vymlouvat, že nemohou poslat žádnou pomoc kvůli izraelské blokádě.
Jak se chcete dostat přes Izraelskou blokádu? Hraniční přechody i okolní vody hlídá armáda…
To záleží na tom, jak se na to díváte. My v zásadě neděláme nic ilegálního. V současné době jsme v mezinárodních vodách, což je naprosto legální. Plánujeme připlout na palestinské území, které má z hlediska práva ve správě Palestina. A to je také naprosto legální. Problém je v tom, že izraelská armáda většinu lodí zastaví už v mezinárodních vodách. Izrael tím překračuje mezinárodní právo, ale nikdo to neřeší.
A jak chcete tedy blokádu prolomit?
Máme několik scénářů. Ideálně se chceme dostat až do Gazy. Ale jsme připraveni i na to, že nás Izrael zastaví a zabrání nám ve vylodění. Pokud k tomu dojde, každá naše loď má kameru. Všechno chceme přenášet živě.
Myslíte, že to bude mít nějaký vliv na situaci civilistů v Gaze?
Jak už jsem říkala, vadí mi, že vlády ke genocidě v Gaze mlčí. Například v Česku se to slovo vůbec nepoužívá. Média to často ani vůbec nezmiňují. Přitom vlády mají podle mezinárodního práva a OSN odpovědnost upozornit na to, pokud někde probíhá genocida. Chceme tedy tímto způsobem upoutat pozornost, aby se tím svět začal zabývat.
Je s vámi na lodi i Greta Thunbergová?
Mohu potvrdit, že Greta je součástí flotily. Se mnou na lodi přímo není, ale je součástí výpravy. Dříve byla i členkou hlavní rozhodovací rady. Z té ale nedávno odstoupila.
Jak jste se vůbec do flotily dostala?
V červnu jsem se v Egyptě zúčastnila Global March for Gaza. Byly tam asi čtyři tisíce lidí, kteří se přes Rafah snažili dostat do Gazy. To mě hodně inspirovalo. Od té doby se aktivně angažuji v propalestinském aktivismu. Mám za sebou různé protesty v Bruselu a Ženevě. Zorganizovala jsem několik workshopů a teď se naskytla možnost jet na flotile do Gazy. Takovou nabídku jsem nemohla odmítnout.