Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa

Kuchyňa, který dlouhodobě žije poblíž izraelské metropole Tel Aviv, uvedl, že Hamás plánoval celou akci tak, aby flotila dorazila ke Gaze přesně na největší židovský svátek Jom Kippur. "Je to podobné, jako kdyby měla česká armáda o půlnoci na Štědrý den řešit nějaké nepříjemnosti s pokusem o překročení teritoria českého území," uvedl Kuchyňa.
"To nejhorší, co by se účastníkům flotily mohlo stát, by bylo, kdyby dopluli až do Gazy. Myslím, že by se i česká sexuální edukátorka (jedná se o českou občanku, která byla součástí propalestinské flotily pozn. red.) docela divila, jelikož Hamás o těchto metodách něco ví, což prokázal 7. října, kdy znásilnil řadu žen," komentoval Kuchyňa výpravu aktivistů do Gazy.
Izraelská armáda v noci ze středy na čtvrtek zastavila téměř všechna plavidla mezinárodní flotily, která chtěla prolomit izraelskou blokádu a dopravit humanitární pomoc do Pásma Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí na síti X informovalo, že zbývá poslední plavidlo, které bude také zadrženo, pokud se přiblíží do aktivní bojové zóny. Všichni aktivisté jsou podle izraelské diplomacie v pořádku a směřují do Izraele.