Zadržená Češka by se v Gaze divila. Je to PR akce Hamásu, říká z Izraele Kuchyňa

Fabian Blažek
před 23 minutami
"Plánování a financování akce zajišťoval Hamás a jeho spolupracovníci v Evropě. Cílem bylo propagovat terorismus a antisemitismus," tvrdí o flotile aktivistů plujících do Gazy bezpečnostní analytik a bývalý zpravodajský důstojník Jaroslav Kuchyňa. izraelská armáda většinu účastníků flotily zadržela, je mezi nimi i Češka Šárka Přikrylová.
Spotlight News - Jaroslav Kuchyňa | Video: Tým Spotlight

Kuchyňa, který dlouhodobě žije poblíž izraelské metropole Tel Aviv, uvedl, že Hamás plánoval celou akci tak, aby flotila dorazila ke Gaze přesně na největší židovský svátek Jom Kippur. "Je to podobné, jako kdyby měla česká armáda o půlnoci na Štědrý den řešit nějaké nepříjemnosti s pokusem o překročení teritoria českého území," uvedl Kuchyňa. 

"To nejhorší, co by se účastníkům flotily mohlo stát, by bylo, kdyby dopluli až do Gazy. Myslím, že by se i česká sexuální edukátorka (jedná se o českou občanku, která byla součástí propalestinské flotily pozn. red.) docela divila, jelikož Hamás o těchto metodách něco ví, což prokázal 7. října, kdy znásilnil řadu žen," komentoval Kuchyňa výpravu aktivistů do Gazy. 

Izraelská armáda v noci ze středy na čtvrtek zastavila téměř všechna plavidla mezinárodní flotily, která chtěla prolomit izraelskou blokádu a dopravit humanitární pomoc do Pásma Gazy. Izraelské ministerstvo zahraničí na síti X informovalo, že zbývá poslední plavidlo, které bude také zadrženo, pokud se přiblíží do aktivní bojové zóny. Všichni aktivisté jsou podle izraelské diplomacie v pořádku a směřují do Izraele.

Celý rozhovor si pusťte v úvodním videu nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci na profilu Spotlightu Aktuálně.cz.

 
