Nepřijatelné. Británie odmítá, aby EU po brexitu dohlížela na hospodářskou soutěž

Pro Británii je nepřijatelné, aby na férové podmínky hospodářské soutěže v obchodních záležitostech dohlížela po brexitu Evropská unie. V Bruselu to řekl hlavní britský vyjednavač David Frost. Británie po odchodu z EU vstoupila 1. února do takzvaného přechodného období. Do konce roku chce vyjednat s EU obchodní dohodu.

Británie se podle Frosta nenechá hrozbami z Bruselu ovlivnit a je připravena po konci přechodného období s blokem 27 zemí obchodovat i na základě pravidel Světové obchodní organizace (WTO). "Zmínky o tom, že nastanou problémy v obchodě, nás neděsí," řekl Frost v přednášce na univerzitě v Bruselu. "Nežádáme nic speciálního, žádáme jednoduchou dohodu o volném obchodu," dodal. "Ústředním bodem naší vize je, že musíme být schopni přijímat zákony, které nám vyhovují," zdůraznil brexitový vyjednavač, který se v řeči označil za "jednoho z mála britských diplomatů, kteří hlasovali pro brexit". Podle agentury Reuters bylo Frostovo dnešní vystoupení reakcí na proslov, který v lednu pronesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na vysoké škole LSE v Londýně. Řekla tehdy mimo jiné, že bez prodloužení přechodného období nebude možné dojednat všechny detaily vzájemných vztahů EU a Británie. O pobrexitové obchodní dohodě by se mělo začít jednat od počátku března. Čas budou mít týmy Davida Frosta a hlavního unijního vyjednavače Michela Barniera do konce roku, kdy skončí přechodné období. Britský premiér Boris Johnson odmítá přechodné období prodloužit. Během něj totiž Británie musí dodržovat unijní pravidla, na jejichž podobu ale již nemá vliv.