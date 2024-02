V Německu bude od dubna legální marihuana. U Mnichova vzniká "zážitkový svět"

Německo se 1. dubna stane devátou zemí na světě, kde je rekreační užívání marihuany legální. Poslanci Spolkového sněmu schválili možnost mít doma až 50 gramů této drogy a pěstovat pro svou potřebu až tři rostliny. Vzniknout mohou také pěstitelské kluby. Jeden takový vzniká u Mnichova díky českému rodákovi, dokonce se zážitkovým světem.

Wenzel Václav Červený, kterého německá média označují jako konopného krále, připravuje v Aschheimu u Mnichova pěstitelský klub. Dvaašedesátiletý klatovský rodák, který se do Bavorska dostal s rodiči po Sověty vedené invazi v roce 1968, den před hlasováním otevřel velký obchod s konopnými produkty, který bude fungovat jako zážitkový svět.

Návrh přijatý v parlamentu v pátek 23. února neznamená naprostou legalizaci konopí, nejčastěji se hovoří o částečné legalizaci, případně o takzvané dekriminalizaci. Držení konopí a jeho pěstování zůstává regulováno.

"Uvidíme, jak přesně budeme moci pěstovat," řekl před hlasováním Červený, který se v Německu dlouhé roky zasazoval o legalizaci konopí. "Dříve se hovořilo například o tom, že kluby budou muset být nejméně 200 metrů od škol, nyní se mluví jen o padesáti metrech," vysvětlil.

Nakonec sněmem prošel kompromis. Pěstitelské kluby mohou mít nejvýše 500 členů a nesmí být v okruhu sto metrů od školek, škol a zařízení pro mládež. A fungovat začnou od 1. července.

Kluby budou sloužit jako výdejová místa pro své členy, kteří takto mohou měsíčně získat až 50 gramů. Maximální denní odběr bude omezen na 25 gramů. Toto množství budou moci dospělí beztrestně držet na veřejnosti, v soukromí ale mohou mít až 50 gramů.

V Německu je nyní stejně jako v Česku legální užívání konopí pro léčebné účely. Předepisovat ho mohou lékaři například pacientům s chronickými bolestmi, roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS.

Wenzel Václav Červený chystá v Aschheimu nejen klub, ale i zážitkový svět. Pronajal si pro ně někdejší supermarket. Pro zpracování konopí využije část bývalé masny, která má zachované keramické obklady a nerezové vybavení. K dispozici má také velkokapacitní chladicí boxy. Jedinou stavební úpravou, která ho ještě čeká, je postavení tří místností. Ty budou sloužit k samotnému pěstování a také k sušení sklizně, kterou budou následně zaměstnanci klubu ručně zpracovávat k výdeji členům.

Kvůli očekávané velké spotřebě elektřiny, kterou si pěstírna vyžádá, již Červený nechal vybudovat posílené elektrické rozvody, neboť ty původní pro supermarket jeho potřebě nestačily. "Podívejte na ten kabel," ukázal na masivní elektrický rozvod, který nebyl schopen sevřít v jedné ruce.

Klub, který bude moci mít nejvýše 500 členů, počítá s provozními náklady asi 75 000 eur měsíčně (1,9 milionu Kč). Proto Červený stanovil měsíční příspěvek členů na 150 eur (3800 Kč). "Za to každý měsíčně dostane 50 gramů, což vychází na tři eura (76 Kč) za gram," vypočítal. Poznamenal, že v přepočtu na gram to bude vynikající cena. Na ulici v Mnichově přitom vyjde gram podle kvality i na dvacet eur (510 Kč). "My ale budeme mít špičkovou kvalitu a budeme dodržovat veškeré hygienické normy, jasný bude také původ," dodal.

Již nyní, ještě před začátkem pěstování, má klub přes 40 platících členů. Dalších zhruba 230 se přihlásilo a s placením čeká na schválení zákona. Po dnešním rozhodnutí poslanců předpokládá Červený rychlé naplnění kapacity klubu.

Červený má po celém Bavorsku 11 malých krámků, kde konopné produkty nabízí. Obchod v Aschheimu ale považuje za zcela mimořádný, hovoří o něm jako o zkušební laboratoři, protože zde bude moci představit širokou paletu konopných produktů, pořádat přednášky, kulturní a také gastronomické akce. To v ostatních obchodech z prostorových důvodů možné není.

Přes okno bude vidět do pěstírny

Zajímavostí je, že řada zboží, které v Aschheimu a v dalších jedenácti obchodech zákazníci najdou, pochází z Česka. Příkladem je kosmetika, prací prostředky nebo třeba obuv. S českými výrobci a pěstiteli totiž Červený dlouhodobě spolupracuje.

V novém obchodě si zájemci budou moci prohlédnout a zakoupit pěstitelské potřeby včetně izolovaných stanů s filtračními systémy a osvětlením k podpoře růstu. "Tenhle menší pěstitelský stan vyjde na 1000 eur (25 400 Kč)," ukázal Červený na jeden z už vystavených stanů. Hned vedle stojí mnohem větší, který má osvětlení k podpoře růstu z LED technologie. "Jenom to osvětlení přijde v tomto případě na 1000 eur, zbytek stanu s vybavením pak na dalších 1000 eur," řekl.

V zážitkovém světě v Aschheimu, kde si lidé mohou konopné produkty vyzkoušet, jsou k dostání konopné matrace. Ty jsou podle Červeného vhodné i pro alergiky. Lidé si mohou koupit také konopné oblečení pro miminka, konopné žrádlo pro psy nebo třeba konopnou podestýlku pro domácí mazlíčky. Červený se zaměřuje i na gastronomii, přímo v Aschheimu tak zákazníci budou moci ochutnat pokrmy s příměsí konopí.

Z posezení pak budou moci velkým oknem sledovat dění v pěstírně. Pěstitelský klub a obchod musí být stavebně oddělené, což Červený vyřeší zdí. "V ní ale chceme mít okno, aby se lidé, když přijdou do naší restaurace, mohli podívat, jak se konopí pěstuje," řekl.

V Česku je nyní stejně jako v Německu legální užívání konopí pro léčebné účely. Předepisovat ho mohou vybraní lékaři například pacientům s chronickými bolestmi, roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. V Německu si lidé budou moci od 1. dubna sami pěstovat tři rostliny konopí, případně se sdružovat do pěstitelských klubů. Povolená bude i rekreační konzumace a povolení držet až 25 gramů. Díky klubům budou moci lidé měsíčně získat až 50 gramů konopí.