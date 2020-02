Němci si myslí, že USA jsou větší hrozbou pro mír než Severní Korea, ukázal průzkum

Každý čtvrtý Němec má velké obavy, že by jeho země mohla být zatažena do vojenské konfrontace. Vyplývá to podle agentury DPA z aktuálního průzkumu o bezpečnosti strategického centra GLH. Od počátku jeho každoročního zveřejňování v roce 2011 je přitom strach z války mezi Němci nyní největší.

Podle sondáže se 66 procent lidí v Německu domnívá, že největší hrozbu pro mír ve světě bude v příštích letech představovat Írán. Na druhé příčce mezi nejnebezpečnějšími zeměmi ve vnímání Němců se umístily Spojené státy (61 procent), následované Severní Koreou, Tureckem a Ruskem. Zároveň jsou USA pro 39 procent Němců nejvýznamnějším vojenským spojencem. V této otázce ale panují velké rozdíly mezi východní a západní částí Německa. Zatímco v původních spolkových zemích považuje USA za nejdůležitějšího spojence 41 procent lidí, u východních Němců je to jen 30 procent. Sedmatřicet procent Němců z východních spolkových zemí a 34 procent Němců ze západních zemí pokládá za vojenského spojence číslo jedna Francii.