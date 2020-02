Rada bezpečnosti OSN nebude hlasovat o mírovém plánu USA pro Blízký východ

Palestinci už nebudou usilovat o to, aby Rada bezpečnosti OSN v úterý hlasovala o rezoluci, která by odsoudila nedávno zveřejněný americký mírový plán pro Blízký východ. Podle agentury AFP to uvedli diplomaté s tím, že rezoluce by v RB OSN nemusela mít dostatečnou podporu a Spojené státy k textu plánovaly připojit řadu pozměňovacích návrhů.

Rezoluci podporovaly mimo jiné Indonésie a Tunisko a v RB OSN by text zřejmě získal devět hlasů z 15, což je minimum potřebné ke schválení v případě, že stálý člen orgánu nevyužije práva veta, píše AFP. Rozhodnutí rezoluci v úterý neprosazovat přišlo podle nejmenovaných diplomatů poté, co Spojené státy - stálý člen rady s právem veta - k textu připojily řadu pozměňovacích návrhů. Rezoluce přitom byla předmětem jednání od minulého týdne a mělo se o ní hlasovat na úterním zasedání v přítomnosti předsedy palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse. Spojené státy podle AFP chtěly z rezoluce vyškrtnout celé odstavce, zejména pak ty odkazující na dřívější rezoluce OSN od šestidenní války v roce 1967. USA zároveň podle agentury chtěly z textu vymazat veškeré zmínky východního Jeruzaléma, který Palestinci chtějí jako hlavní město svého budoucího státu. Jeden z diplomatů uvedl, že konzultace k rezoluci pokračují. Podle dalších však vzhledem k výrazně se rozcházejícím postojům není pravděpodobné, že by se o rezoluci ještě někdy v budoucnu hlasovalo. Několik diplomatických zdrojů AFP nicméně zároveň uvedlo, že Abbás svou úterní návštěvu OSN nezrušil. Americký prezident Donald Trump koncem ledna představil svůj plán pro mír na Blízkém východě, jehož zveřejnění bylo dlouho odkládáno. Šéf Bílého domu při té příležitosti řekl, že plán obsahuje základy pro "realistické dvoustátní řešení", tedy vytvoření palestinského státu po boku Izraele. Související Palestinská zlost na Trumpa: Jeruzalém je náš, proti americkému plánu budeme bojovat Dokument sice počítá s vytvořením nezávislého palestinského státu, zároveň však označuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Izraele a uznává izraelskou svrchovanost nad části Západního břehu Jordánu. Zatímco izraelský premiér Benjamin Netanjahu plán uvítal, palestinští lídři jej odmítli. Status Palestiny v OSN byl po hlasování ve Valném shromáždění OSN v listopadu 2012 povýšen na nečlenský pozorovatelský stát.