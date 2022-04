Kim daroval nejznámější hlasatelce luxusní vilu. Moderátorka je prý "národní poklad"

Nejznámější severokorejská hlasatelka Ri Čchon-hi dostala za svou službu pro státní televizi luxusní rezidenci, kterou jí osobně předal vůdce KLDR Kim Čong-un. Napsala o tom agentura AP. Devětasedmdesátiletá moderátorka pracuje v televizi už půl století a svým zvučným a emocemi nabitým projevem proslula i za hranicemi Severní Koreje.

"Kim řekl, že… není nic, co by neudělal pro národní poklad, jakým je (Ri Čchon-hi), která pracuje jako revoluční hlasatelka strany už více než 50 let od svého mládí," uvedla státní tisková agentura KCNA. Kim sám hlasatelku novým domem provedl a ta pak médiím řekla, že se svými příbuznými strávila noc v slzách "hluboké vděčnosti za dobrodiní, které jí strana prokázala".

"Tím, že Kim Čong-un dává darem domy těm, kdo mu jsou věrní, si chce pojistit jejich loajalitu a vnitřní jednotu… Ri Čchon-hi mezi takové lidi jednoznačně patří, protože mu pomáhala šířit vítězoslavné zprávy o jaderných a raketových testech a slouží mu jako jakási hlásná trouba," řekl AP jihokorejský analytik Mun Song Muk.

Ri Čchon-hi díky své pravidelné přítomnosti na televizní obrazovce patří k nejznámějším tvářím režimu a dostává se jí podobného zacházení, jako by patřila k nejvyšším vládním kruhům. Loni se například její blízké vztahy s Kimem projevily během vojenské přehlídky, na kterou se dívala z pódia bok po boku severokorejského vůdce a během níž mu položila ruku na rameno a cosi mu šeptala do ucha, napsala agentura AP.

Melodramatický styl přednesu moderátorky, která vystupuje téměř výhradně v jasně růžovém tradičním oděvu, někdy budí na Západě posměch. Ri totiž zprávy čte z papíru a často s téměř divadelní kadencí. Hojně sdílené bylo i její oznámení o úmrtí Kim Čong-ila, během kterého se v roce 2011 před kamerami rozeštkala.