Největší naději na kancléřství má sociální demokrat Scholz, tvrdí bavorský premiér

Největší šanci stát se příštím německým kancléřem má sociálnědemokratický (SPD) kandidát Olaf Scholz. Na tiskové konferenci po jednání zemské poslanecké skupiny Křesťansko-sociální unie (CSU) v Berlíně řekl bavorský premiér a šéf CSU Markus Söder.

Naději, že konzervativní unie CDU/CSU pod vedením svého kancléřského kandidáta Armina Lascheta vládní koalici sestavila, vidí Söder jako velmi slabou.

"Nejlepší vyhlídky stát se kancléřem má nyní Olaf Scholz," řekl Söder o Scholzovi, který je podle bavorského premiéra tím, kdo sedí na koni. Zpravodajská televize ntv již dříve s odvoláním na své zdroje informovala, že Söder členům zemské skupiny CSU řekl, že v podstatě nepočítá s vládní účastí CDU/CSU. Laschet se zatím nevzdává a o vládu usiluje, i když CDU/CSU skončila těsně druhá za sociální demokracií.

Vláda, ať už ji povede Laschet, nebo Scholz, se neobejde bez podpory Zelených a svobodných demokratů (FDP). Dalším řešením je pokračování velké koalice SPD a CDU/CSU, které ale teď není reálné. Söder jako pravděpodobné vidí, že vznikne vláda sociálních demokratů, Zelených a liberální FDP. To by znamenalo, že unie se po 16 letech vlády konzervativní kancléřky Angely Merkelové, která odchází z politiky, uchýlí do opozice.

Koaliční jednání Zeleným i FDP unie podle Södera nabídne. "Vnucovat se ale nebudeme," řekl. Už v pondělí Söder prohlásil, že vláda pod vedením unie nevznikne za každou cenu, protože CDU/CSU se nevzdá základních hodnot kvůli podílu na moci.

Laschet se podle médií potýká s vnitrounijním odporem, který ohrožuje jeho mocenské postavení uvnitř CDU/CSU. Laschet chtěl zvolit Ralpha Brinkhause z CDU předsedou poslanecké frakce CDU/CSU jen prozatímně po dobu koaličních rozhovorů, zatímco CSU a také mnozí představitelé CDU požadovali standardní roční mandát. Nakonec Laschet souhlasil s kompromisním funkčním obdobím na sedm měsíců, tedy do konce dubna. Brinkhause, který frakci dosud vedl, dnes večer poslanci unie zvolili svým předákem takřka jednomyslně až na dva zákonodárce, kteří se zdrželi. Německá média také uvádějí, že v zákulisí část unie požaduje, aby Laschet lídra unie opustil a jednání o možné vládní koalici převzal Söder.

Laschet rovněž čelí kritice za to, že zatím Scholzovi k volebnímu vítězství nepoblahopřál. Podle Lascheta kvůli těsnému a nepřesvědčivému výsledku nikdo jednoznačně nevyhrál. Pogratulovat Scholzovi chce naopak Söder, který dnes řekl, že SPD zkrátka dostala více hlasů než CDU/CSU. Dodal, že výsledek je potřeba respektovat, ne překrucovat.