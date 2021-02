Obloha plná trosek i modlitby pasažérů. Svědci popsali děsivou poruchu Boeingu

V sobotu odpoledne spadl u domku na předměstí amerického Denveru velký kus Boeingu 777 společnosti United Airlines. Stroj s 241 lidmi na palubě měl namířeno do havajského Honolulu. Krátce po startu se porouchal jeden z motorů a začal hořet. "Jsme v tísni. Potřebujeme okamžitě točit nalevo," hlásil pilot řídící věži v Denveru.

V sobotu odpoledne přistál u domku na předměstí amerického Denveru velký kus Boeingu 777 společnosti United Airlines. Stroj mířil do Honolulu. | Video: Aktuálně.cz

Cestující Travis Loock řekl CNN, že asi 20 minut po startu zaslechl velkou ránu. "Byl to ten druh zvuku, který v letadle nechcete slyšet. Byl jsem hodně vyděšený, když jsem viděl, že motor na mé straně chybí," popsal později Loock. "Byli jsme rádi, že nejsme nad oceánem, kam jsme mířili," dodal Loock ve zjevné narážce na fakt, že tam by možnost letecké katastrofy stoupla.

Brenda Dohnová, která cestovala se svými dětmi, viděla kouř za oknem a věděla, že něco není v pořádku. "Dcera seděla u okna a já na ni: 'Nedívej se a jen se pomodlíme.' Drželi jsme se za ruce a řekli nějaké modlitby," vypověděla Dohnová CNN.

Sousedova trampolína to nebyla. Byl to motor z dopravního letadla

Zatímco ti ve vzduchu si přáli bezpečný návrat na letiště, lidem na zemi začaly padat trosky z nebe. Velký přední kruhový kryt motoru spadl těsně vedle domu v Broomfieldu. Jeho majitel, Kirby Klements, si nejdřív myslel, že přiletěla na jeho dvůr trampolína od souseda. "Ale jakmile jsem otevřel dveře, vidím, že je to přední kus motoru letadla," řekl Klements.

Jim Hunter právě trénoval fotbalisty na místním hřišti, když viděl, jak z oblohy padají trosky. Okamžitě hnal své svěřence do bezpečí. "Byly prostě všude. Obloha byla plná těch kousků, které padaly na hřiště," dodal Hunter.

Letadlo se nakonec bezpečně vrátilo na letiště. Americký Federální úřad pro letectví nařídil mimořádnou kontrolu letadel Boeing 777 s motory typu Pratt & Whitney 4000. Pozastavení provozu tohoto typu letadel doporučila i samotná společnost Boeing.

Ve Spojených státech je má v provozu pouze společnost United Airlines. Ta již ohlásila, že svých 24 letounů postavila mimo provoz. Totožný typ letadla používají také společnosti v Japonsku a Jižní Koreji.