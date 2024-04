Poslední projev vzdoru. Navalnyj sepsal před smrtí své paměti, dokončí je jeho žena

Odpůrce ruského režimu Alexej Navalnyj napsal před svou smrtí memoáry, které vyjdou 22. října. Informoval o tom ve čtvrtek americký deník The New York Times a na sociální síti X také vdova po kritikovi Kremlu Julija Navalná. Paměti, které vydá americké nakladatelství Alfred A. Knopf, podle nich vyjdou v několika jazycích včetně ruštiny.

Kniha zaznamenává Navalného mládí, manželství, rodinu, vzestup coby opozičního předáka i pokusy připravit jej o život, uvedl nakladatel. Navalnyj začal podle nakladatele na svých pamětech pracovat v roce 2020 poté, co přežil otravu, kterou podle západních laboratoří způsobila látka novičok.

Odpůrce režimu obvinil z otravy Kreml, který nařčení odmítl. Ruský odpůrce se z otravy léčil v Německu a když se v roce 2021 vrátil do vlasti, uvěznili ho. Postupně si vyslechl tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet odpůrce a kritiku. Letos v únoru za dosud nevyjasněných okolností zemřel v trestanecké kolonii na Sibiři ve věku 47 let.

Velkou část memoárů Navalnyj napsal v době, kdy se v Německu zotavoval z otravy, píše The New York Times, podle něhož psal odpůrce ruského režimu paměti sám, některé pasáže diktoval. Na knize podle nakladatele Navalnyj pracoval také po návratu do Ruska.

Navalná se podílí na jejich dokončení, uvedlo nakladatelství. Kniha s názvem Patriot se na pulty knihkupectví dostane 22. října ve Spojených státech, první výtisk bude mít půl milionu kusů. A vyjde v několika dalších zemích. Kde přesně, The Nex York Times neuvádí. Podle Navalné už je přeložena do 11 jazyků.

"Vůbec jsem si nepředstavovala, že Alexej takhle napíše svou biografii. Myslela jsem, že nám bude tak osmdesát let, on bude sedět u otevřeného okna u počítače a psát. Já budu chodit kolem a bručet, že brzy přijedou vnoučata a on řeší nesmysly," napsala Navalná, podle níž jejího muže vyzývali, aby sepsal paměti po otravě novičokem. Nad tím ale nejdříve mávl rukou.

"Jaké memoáry ve 44 letech? Vždyť uplynula jen o něco více než polovina života… Ale všechno dopadlo, jak dopadlo… Ukázalo se, že žádnou druhou polovinu nemá," napsala vdova po kritikovi Kremlu.

Navalnyj podle ní paměti nakonec začal sepisovat a ona je nyní označila za poslední projev vzdoru. "Tato kniha je svědectvím nejen o Alexejově životě, ale také o jeho neochvějném odhodlání bojovat proti diktatuře - o boji, kterému obětoval všechno, včetně svého života," uvedla Navalná v prohlášení podle deníku. Nakladatelství podle agentury AP Navalného paměti označilo za "připomínku toho, proč na principech individuální svobody tak hluboce záleží".