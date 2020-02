Krize v německé CDU. Nástupkyně Merkelové nepovede stranu do dalších voleb

Šéfka německých křesťanských demokratů (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová nechce vést tuto vládní stranu napřesrok do parlamentních voleb a nebude se tak moci stát novou spolkovou kancléřkou. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na vedení křesťanských demokratů (CDU).

Sedmapadesátiletá Krampová-Karrenbauerová v pondělí svým kolegům řekla, že chce do léta zorganizovat proces výběru kandidáta na kancléře, a pak se vzdát svého předsednictví. Oba tyto posty by podle ní měl zastávat jeden politik.

Krampová-Karrenbauerová svůj krok podle DPA zdůvodnila mimo jiné tím, že je proti spolupráci CDU na jakékoli úrovni s radikální stranou Alternativa pro Německo (AfD). "Existuje nevysvětlitelný vztah mezi částmi CDU a AfD," řekla.

Tím naráží na nedávné dění v Durynsku. Šéfem durynského kabinetu se ve středu zcela nečekaně stal Thomas Kemmerich (FDP), když mu do funkce pomohly hlasy jeho svobodných demokratů, CDU i AfD. Bylo to poprvé, co AfD podpořila premiéra v některé spolkové zemi. Křesťanští i svobodní demokraté přitom dlouho zdůrazňovali, že spolupráce s populistickou AfD nepřichází v úvahu.

Krampová-Karrenbauerová se šéfkou CDU stala v prosinci 2018, kdy v této funkci nahradila kancléřku Angelu Merkelovou. Ta podle agentury Reuters chce, aby Krampová-Karrenbauerová zůstala ve funkci ministryně obrany. I ona sama se vyjádřila, že by ráda byla nadále členkou vlády.

Bývalé sárské premiérce, která svým klidným a pragmatickým politickým stylem právě Merkelovou značně připomíná, se nepodařilo křesťanské demokraty dovést k výrazným úspěchům. Naopak, pod jejím vedením v několika zemských volbách utrpěli výrazné ztráty, což oslabilo autoritu předsedkyně strany.