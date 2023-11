Na mostě mezi USA a Kanadou jsou dva mrtví po výbuchu, FBI vyšetřuje terorismus

Dva lidé ve středu odpoledne zahynuli při explozi vozidla na mostě Rainbow Bridge spojujícím Spojené státy a Kanadu, příslušník pohraniční stráže utrpěl zranění, píše agentura Reuters. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) incident vyšetřuje jako pokus o teroristický útok.

Na záběrech místní televize WKBW je vidět jedno ze stanovišť přechodu zničené. Rozsah exploze je viditelný na fotografiích na síti X.

Stanice Fox News s odvoláním na "vysoce postavený policejní zdroj" informovala, že dotyčné vozidlo bylo na cestě z USA směrem do Kanady. Oba mrtví jsou podle stanice lidé, kteří byli ve vozidle, a kteří se podle všeho snažili zasáhnout budovu americké Celní a pohraniční stráže (CBP). Kanadský ministr pro veřejnou bezpečnost Dominic LeBlanc podle Reuters řekl, že je "příliš brzy na to soudit, zda šlo o úmyslný čin".

🚨#UPDATE: New photos shows the extensive damage of the aftermath of the car bombing pic.twitter.com/cbLq57EXAj — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 22, 2023

"Šel jsem po mostě se svou ženou, když jsme viděli řítit se auto, mohlo jet přes 100 mil za hodinu (přes 160 km/h), když se před ním objevilo další vozidlo. On kolem něj zakličkoval a narazil do plotu. Auto nejdřív začalo hořet a pak explodovalo," popsal místní televizní stanici WGRZ svědek Mike Guenther. "Najednou vyletělo do vzduchu a pak byla ohnivá koule, nějakých 30 až 40 stop vysoko (devět až 12 metrů). Nikdy jsem nic takového neviděl," dodal Guenther.

Rainbow Bridge je jedním ze čtyř mostů, které spojují stát New York s kanadským Ontariem. Podle místní správy mostů kvůli výbuchu na Rainbow Bridge zavřely všechny čtyři. Místní kancelář FBI podle stanice CBS k situaci bezprostředně odmítla poskytnout komentář. "Vše jde velmi hladce, to je vše, co prozatím můžeme sdělit", uvedla pouze.

Newyorská guvernérka Kathy Hochulová stanici ABC News řekla, že je na cestě do nedalekého Buffala, kde se setká se zástupci bezpečnostních složek a více informací sdělí, jakmile to bude možné. "Na můj pokyn spolupracuje newyorská státní policie s protiteroristickým oddělením FBI a monitoruje všechny přístupové body do (státu) New York," řekla guvernérka.

Kanadský ministr pro veřejnou bezpečnost LeBlanc hodlá hovořit s americkým ministrem pro vnitřní bezpečnost Alejandrem Mayorkasem. Kanada podle něj incident bere "velice vážně" a posílila bezpečnostní opatření na hraničních přechodech. Bílý dům podle Reuters reagoval prohlášením, že dění bedlivě sleduje.