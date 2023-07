"Může za nejvíce obětí." Na nejhoršího zabijáka ruské agrese může brzy přijít krize

Rusové a Ukrajinci po sobě denně vypálí desítky tisíc nábojů. Od začátku ruské agrese zabily statisíce lidí na obou stranách. Většinu těchto obětí má na svědomí jeden druh vojska.

Guy McCardle, vedoucí redaktor časopisu Special Operations Forces Report (SOFREP), odhaduje, že Ukrajina vystřelí za pět dní tolik dělostřeleckých nábojů ráže 155 mm, kolik USA vyrobí za měsíc. "Podle většiny údajů Rusko vypálí nejméně čtyřikrát více dělostřeleckých granátů než Ukrajina," uvedl McCardle pro časopis Newsweek.

"Je to významné. Odhad 20 tisíc střel denně pro Rusko, stejně jako pět tisíc střel denně pro Ukrajinu je spíše nízký," dodává McCardle. Podle něj je dělostřelectvo největším zabijákem. Předpokládá, že způsobuje přibližně 80 procent všech ztrát.

Dělostřelectvo se využívá masivně proto, že jde o zdánlivě snadný a účinný prostředek boje. Tomu odpovídá i vysoký počet použitých nábojů. Ministerstvo zahraničí USA minulý týden poskytlo rozpis ryze americké pomoci. Ta zahrnovala mimo jiné více než dva miliony dělostřeleckých nábojů ráže 155 mm a desítky tisíc nábojů dalších ráží určených pro tento druh vojska.

Podaří se dostatečně zvýšit výrobu nábojů?

Státy NATO, které podporují bránící se Ukrajinu, proto musí zvyšovat výrobu. V březnu náměstek ministra obrany USA Gabe Camarillo oznámil, že americká armáda zvýší výrobu dělostřeleckých granátů ráže 155 milimetrů více než šestinásobně, až na 85 tisíc kusů měsíčně v roce 2028. Zvýšení kapacity by výrobu rozšířilo ze 14 tisíc kusů měsíčně na více než 24 tisíc kusů ještě letos a na 85 tisíc kusů za pět let, uvádí server Defense News.

"Klíčovou otázkou je, jak rychle a v jakém rozsahu se podaří zvýšit výrobu pro dělostřelecké granáty a střely odpalované z odpalovacích zařízení HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket Systems)," řekl William Courtney, bývalý americký velvyslanec v Kazachstánu a Gruzii a bývalý zvláštní asistent prezidenta pro Rusko, Ukrajinu a Eurasii.

"Mohlo by to přerůst v krizi," uvedlo v lednové zprávě Centrum pro strategická a mezinárodní studia. "Vzhledem k tomu, že frontová linie se příliš neposouvá, stalo se dělostřelectvo nejdůležitější bojovou zbraní. Ukrajině nikdy nedojde munice ráže 155 mm. Vždy nějaká přijde, ale dělostřelecké jednotky možná budou muset dávkovat granáty a střílet jen na cíle s nejvyšší prioritou. To by mělo nepříznivý dopad na bojiště," tvrdila zpráva.

Dělostřelecké náboje ubývají, protože Ukrajina se rozhodla postupovat v protiofenzivě opatrně a ve vysoké míře se spoléhá na dělostřelectvo, píše server Newsweek. "Při zpětném pohledu si USA a jejich spojenci uvědomují, že investovali příliš mnoho do nových zbraní ve srovnání s municí, jako jsou dělostřelecké granáty a taktické rakety. Kvůli politickému tlaku na úspory neudrželi nebo nevybudovali dostatečné výrobní kapacity pro munici," myslí si bývalý prezidentův zvláštní poradce William Courtney.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se rozhodla částečně vykrýt potřebu dělostřeleckých nábojů a pošle Ukrajině kontroverzní kazetovou munici. Tu už od samotného počátku své agrese využívá i Rusko. Courtney se domnívá, že zasílání kazetové munice - které mají USA vzhledem k jejímu nevyužívání velké zásoby - pomůže nyní vyrovnat problémy se zásobami.

