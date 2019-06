Muž na Sardinii nechal stažené okno v autě, dostal pokutu za podněcování ke krádeži

Muž, který nechal v sardském přístavu Alghero stažené okénko v zaparkovaném voze, se dočkal pokuty 41 eur (přes 1000 Kč) za podněcování k trestnému činu. Informoval o tom místní deník La Nuova Sardegna. Pokutovaný to sice pokládá za absurdní, ale po poradě s právníkem pokutu zaplatil. Postup městského policisty hají jeho nadřízený.

Policista se řídil paragrafem 158 italského zákona o silničním provozu, který řidičům ukládá, ať učiní taková opatření, aby zaparkovaný nebo zastavený vůz bez jejich souhlasu nemohl použít někdo jiný. Toho, kdo tak neučiní, lze považovat za odpovědného z navádění k trestnému činu.

"Připadá mi to absurdní," říká pokutovaný, 77letý Renato Ricci, který se na středomořském ostrově narodil, ale nyní žije u Turína, na severu pevninské Itálie. Po konzultaci s právníkem pokutu nakonec zaplatil ve lhůtě pět dní, a z peněženky mu tak ubylo jen 29 eur. Cítí se být obětí "přílišné horlivosti a přísnosti". Nechápe v takovém případě, co by se mohlo stát těm, co mají motocykl nebo kabriolet.

Scénograf, učitel, majitel restaurace a světoběžník trávil v Algheru prázdniny jako dítě. Jako penzista si tu pořídil byt v historickém centru. "Když s sebou mám psa, nechávám okénka vždy stažená," vysvětluje, jak k pokutě přišel. "Onoho rána jsem ho šel vyvenčit a jeli jsme nakoupit. Po zaparkování jsem vzal psa, tašky s nákupem a zapomněl jsem zavřít auto (okénka)," dodává. Právník mu řekl, že pokuta není přehnaná.

"Zkušeného a kompetentního" policisty se zastal jeho nadřízený. Nahlásil podezřelé vozidlo se staženými okénky, které by mohlo být kradené, vysvětlil Carmelo Pais. Vedle toho, že by ho šlo odcizit, mohl někdo uvolnit ruční brzdu a vůz zaparkovaný v kopci by vjel do vozovky, dodává.