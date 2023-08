Můj plán je pivo na ex a zrušení levičáků. V Polsku před volbami sílí krajní pravice

Nová hvězda polské pravicové scény má ostrý jazyk. V krátkých, ironických videích sděluje spolupředseda krajně pravicové strany Konfederace Slawomir Mentzen, co si myslí o současném politickém establishmentu, daních nebo Evropské unii. Je to pravicová politika, která působí jako výstupy žánru stand-up comedy, píše agentura DPA.

"Můj plán pro budoucnost: pivo na ex, zrušení daní, sociálních dávek, inflace, levičáků," tvrdí Mentzen, který by se chtěl stát ministrem financí. Jeho strana má podle průzkumů šanci stát se v podzimních volbách třetí nejsilnější formací. Mohlo by se tak stát, že bude spolurozhodovat o tom, kdo bude v Polsku vládnout.

Mentzen, který je daňovým poradcem z Toruně, největší politické strany v Polsku - vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS) i opoziční Občanskou platformu (PO) - nevybíravě napadá. Zemi by podle něho bylo lépe, kdyby byly zrušeny.

Největší šanci vyhrát volby má v současnosti národněkonzervativní PiS, není však jisté, zda se této straně v Sejmu, tedy dolní komoře parlamentu, podaří dosáhnout na většinu křesel. A Občanská platforma by většinu zřejmě nedala dohromady, i kdyby se spojila s dalšími opozičními stranami.

Strana PiS podkopala nezávislost justice a vede neustálé spory s Evropskou unií. Někteří analytici považují blížící se volby, jejichž datum ještě nebylo stanoveno, za mezník. Bude se v nich rozhodovat, zda bude pokračovat autoritářský systém, který PiS buduje od svého nástupu k moci v roce 2015. "Pokud by se tomu tak stalo, mohly by být nadcházející volby těmi posledními, které by demokratická opozice mohla vyhrát," varuje sociolog a filozof Janusz A. Majcherek.

Předvolební boj se v Polsku zatím odehrává hlavně mezi dvěma postaršími pány: čtyřiasedmdesátiletým Jaroslawem Kaczyńským, předsedou PiS, a šestašedesátiletým Donaldem Tuskem, který vede Občanskou platformu. S výrazem neviňátka hloubá Mentzen o tom, zda by tyto dva politiky bylo lepší poslat na důchod do sanatoria, nebo do psychiatrické léčebny. A druhému předsedovi Konfederace, Krzysztofovi Bosakovi, je teprve 41 let.

Na Tiktoku má Mentzen 781 tisíc sledujících, na Facebooku 479 tisíc a na Instagramu 337 tisíc. Dobře si vede zejména u mladých voličů mužského pohlaví. U těch, kdo chtějí volit pravici, má Konfederace náskok před PiS. Tuska na sociální síti X, někdejším Twitteru, sleduje 1,6 milionu uživatelů, na Instagramu a Tiktoku jich má méně než Mentzen. Jaroslaw Kaczyński sociální sítě nepoužívá vůbec.

Mentzen razí nacionalistickou a protievropskou politiku, je společensky konzervativní a striktně proti potratům. Do toho se ale míchá radikálně libertariánské myšlení: žádný sociální stát, každý se má starat sám o sebe. "Konfederaci volí lidé, kteří chtějí vzít život do vlastních rukou," říká. Bez zbytečných odvodů by si podle něho každý pracující Polák měl být schopen dovolit dům se zahrádkou a s grilem, dvě auta a dovolenou.

Ještě v roce 2019 shrnul Mentzen pět cílů strany takto: Nechceme židy, homosexuály, potraty, daně a Evropskou unii! Od toho se ale mezitím pokusil distancovat. "To nejsou moje názory," řekl v březnu.

Ve straně s plným názvem Konfederace svoboda a nezávislost (Konfederacja Wolność i Niepodleglość) se spojily různé proudy polské krajní pravice. Bývalý předseda Janusz Korwin-Mikke je monarchista. Bosakovo Národní hnutí (Ruch Narodowy) je nacionalistické. Další známou tváří Konfederace je režisér Grzegorz Braun, rovněž monarchista, který na jednu stranu vede protiněmeckou rétoriku, na druhou stranu udržuje kontakty s protiimigrační stranou Alternativa pro Německo (AfD). Braun od roku 2019 zasedá v Sejmu.

"Liberalismus na druhou přelitý vlastenecko-konzervativní omáčkou by měl být receptem na všechno zlo dneška," okomentoval program strany politolog Kamil Sikora. Nicméně mladé lidi Konfederace fascinuje, protože stát jim jinak má málo co nabídnout, napsal v deníku Rzeczpospolita.

Že by mohli najít společnou řeč, to Kaczyński i Mentzen vylučují - zatím. Konfederace se od PiS liší například v názorech na sociální politiku, PiS staví svoji podporu například na zvýšení příspěvků na děti. "Nejdeme do těchto voleb proto, abychom se dohodli s PiS," tvrdí Mentzen.

Přesto se ale nedá vyloučit, že Konfederace by po volbách mohla straně Kaczyńského pomoci udržet se u moci. Podle sociologa Jaroslawa Flise z Krakovské univerzity je představitelná třeba tolerance menšinové vlády. Zástupci PiS, kteří se obávají o svoji budoucnost, přecházejí nyní ke Konfederaci. Po volbách by se mohli do parlamentu vrátit a pomoci vytvořit většinu.